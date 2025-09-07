Serie D, Celle Varazze esordio amaro: il Ligorna vince 3 a 2 in pieno recupero

Ligorna 3 (34′ Rosa, 72′ Tiana, 93′) – Celle Varazze 2 (18′ Capra, 65′ aut Sabbione)

Epilogo amaro per il Celle Varazze all’esordio in Serie D al termine di una partita giocata alla pari contro una squadra che negli ultimi anni ha sempre chiuso nei quartieri alti. Pisano schiera la squadra con il 4-2-3-1 con Capra libero di alzarsi all’altezza di Righetti. Il canovaccio del match è chiaro con il Ligorna che prova a fraseggiare partendo dal basso e il Celle Varazze attento e determinato nel pressing. Atteggiamento che premia gli ospiti al 18′ quando Bartoletti sradica il pallone dai piedi di un avversario e verticalizza per Capra. Stoccata perfetta nell’angolino basso alla destra di Rodriguez. Il Ligorna in difficoltà nella prima parte di gara trova man mano maggiore fluidità di manovra con il pareggio che arriva al 34′ quando l’attaccante Rosa, arrivato in settimana, ribadisce in rete dopo un’azione insistita. Il primo tempo si chiude così. Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia. Il Celle Varazze passa di nuovo avanti al 65′ grazie all’autogoal di Sabbione indotto da Akkari, entrato dopo pochi minuti. Al 72′ Tiana pareggia i conti con una gran conclusione ma sul primo palo, forse Mitu poteva fare meglio. Celle Varazze vicinissimo al vantaggio al 78′ quando la conclusione di Righetti viene salvata sulla linea da Dellepiane. La beffa arriva in pieno recupero quando Costantino tutto solo in area riceve e calcia di prima insaccando.

La partita minuto per minuto

95′ Triplice fischio. Vince il Ligorna!

93′ Goal del Ligorna! 3 a 2! Costantino, entrato da poco, riceve in area dopo un rimpallo e di prima calcia incrociando battendo Mitu.

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ Azione insistita del Ligorna che porta Pastore al cross da dentro l’area, Mitu scavalcato ma Marchetti è provvidenziale nella chiusura di testa.

85′ Salvadori per Giolfo nel Celle Varazze.

82′ Ancora una grande spizzata di testa di Akkari per Righetti. Questa volta Rodriguez esce al limite e la fa sua. Il Celle Varazze la vuole vincere.

81′ Vitali per Miccoli nel Ligorna.

78′ Celle Varazze a pochi centimetri dal vantaggio! Akkari spizza per Righetti che si inserisce in area e tocca quanto basta per eludere l’uscita bassa di Rodriguez. Dellepiane salva sulla linea in extremis.

75′ Gnecchi entra al posto di Capra.

73′ Capra danza sul pallone prima di far partire un cross verso il secondo palo su cui si avventa Akkari. Colpo di testa sul fondo.

72′ Pareggio del Ligorna! Rosa allarga per Tiana. Staffilata verso il primo palo, Mitu in ritardo.

70′ Parte un idrante, subito spento. La partita ricomincia.

65′ Celle Varazze avanti! Akkari subito decisivo: fallo laterale dalla sinistra, l’attaccante saltando proprizia l’autogoal di Sabbione.

63′ Szerdi out, entra Akkari nel Celle Varazze.

60′ Ancora un cambio per Pisano: Balan al posto di Limongelli.

57′ Marchetti per Demartini nel Celle Varazze. Vassallo al posto di Bruzzo nei locali.

55′ Fallo tattico di Piredda per fermare il contropiede avversario. Ammonito.

53′ Piredda mette al centro per Bruzzo, tiro laterale e debole. Controlla Mitu.

51′ Giallo per Miccoli

49′ Bello sviluppo di gioco del Ligorna che parte centrale e va poi sulla destra. Cross al centro, Pastore di testa prolunga verso il palo più distante ma mette sul fondo.

46′ Fallo a centrocampo di Sabbione, cartellino giallo per il centrale di mister Pastorino.

45′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+2 Finisce il primo tempo con il punteggio di 1 a 1 che fotografa una gare fin qui equilibrata.

43′ Anche il Celle Varazze va vicino al raddoppio. Capra tocca per Righetti che viene però stoppato da Rodriguez in uscita.

42′ Grande occasione per il Ligorna! Pastore calcia bene dalla distanza, Mitu può solo respingere. Piredda ci arriva prima di tutti ma sciupa mandando alto.

39′ Azione veloce del Ligorna sulla destra, con Miccoli che premia l’inserimento rapido di Dellepiane. L’esterno non riesce però a inquadrare la porta. In questa fase il Ligorna trova con più facilità le linee di passaggio.

38′ Azione caparbia di Tiana in area del Celle, conquista un corner.

34′ Pareggio del Ligorna! Azione insistita di Carlini sulla sinistra. Il pallone finisce poi tra i piedi di Pastore, conclusione rimpallata su cui si avventa Rosa che riesce di prima a infilare Mitu.

33′ Demartini stende Tiana in scivolata. Secondo ammonito tra gli ospiti.

32′ Cross di Bruzzo per Piredda che, disturbato da un difensore, manda sopra alla traversa.

29′ Celle Varazze pericoloso. Punizione messa al centro, Stanga calcia nel cuore dell’area ma il pallone viene rimpallato. Nell’azione, De Benedetti prova a colpire il pallone in acrobazia ma impatta con un avversario. Ammonito il centrale dei savonesi.

28′ Il Ligorna vorrebbe costruire dal basso ma viene costantemente fermato dall’aggressività del Celle Varazze. Situazione che, tra l’altro, ha propiziato il goal che fin qui decide la partita.

22′ Prova a reagire il Ligorna conquistando un corner. Vanificato da un fallo in attacco.

18′ Goal del Celle Varazze! Ottimo lavoro di interdizione di Bortoletti che rompe la costruzione del Ligorna, conquista la palla e va verticale per Capra. Breve conduzione, tira fuori l’arco ed è stoccata perfetta nell’angolino basso alla sinistra di Rodriguez.

15′ Si fa vedere il Celle Varazze, cross di Bortoletti ma la difesa si oppone all’incursione di Limongelli.

11′ Piredda si incunea tra i difensori e da fuori area prova a calciare. Tiro alto. Nessun patema per Mitu.

7′ Varazze schierato di base con la difesa a quattro e due mediani. Poi varia tra 4-4-2 e 4-2-3-1 a seconda della posizione occupata da Capra, a fianco o dietro a Righetti, e del raggio di azione degli esterni Limongelli e Giolfo.

5′ Partenza sprint del Ligorna, che ha messo alcuni palloni in mezzo all’area potenzialmente pericolosi, ma non ha trovato la conclusione giusta.

3′ Miccoli calcia la punizione al centro, la difesa respinge. Piredda la rimette in mezzo di testa con Pastore che calcia da posizione ravvicinata ma debolmente. Palla tra le braccia di Mitu.

2′ Punizione dal limite per il Ligorna. Fallo su Pastore.

1′ Si parte!

Primo tempo

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 4 Stanga, 24 Demartini, 15 Scarfò; 21 Bortoletti, 20 Giolfo; 14 Szerdi, 7 Capra, 25 Limongelli; 11 Righetti. A disposizione: 12 Di Sarno, 2 Marchetti, 8 Balan, 9 Akkari, 10 Donaggio, 13 Salvadori, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 19 Giosa. Allenatore: Mario Pisano.

Ligorna: 1 Rodriguez, 2 Dellepiane, 3 Carlini, 4 Miccoli, 6 Scannapieco, 7 Pastore, 13 Sabbione, 18 Bruzzo, 19 Piredda, 9 Rosa, 30 Tiana. A disposizione: 22 Corci, 8 Vassallo, 14 Vernetti, 16 Moramarco,20 Colombo, 21 Zenati, 23 Costantino, 24 Vitali, 28 Loffredo. Allenatore: Matteo Pastorino.

Arbitro: Samuele Camia di Nichelino. Assistenti: Andrea Lo Chiatto di Nichelino e Mattia Poetto di Pinerolo.

Inizia il campionato. Il Celle Varazze fa visita al Ligorna. Subito un test probante per la formazione di mister Mario Pisano, promossa in quarta serie grazie alla vittoria dell’Eccellenza l’anno scorso. Le civette hanno cambiato molto pescando sia in Liguria sia fuori regione per allestire un squadre che, nelle intenzioni, dovrebbe svolgere il ruolo di più di una semplice matricola. I genovesi proveranno dopo averli sfiorati a qualificarsi ai playoff.