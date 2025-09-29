Crollo di un muro a Cairo, sfollate quattro famiglie dalle loro abitazioni in Corso Marconi

Cairo Montenotte. Undici persone sfollate a seguito del crollo del muro avvenuto questa mattina in Corso Marconi: i Vigili del fuoco, dopo il sopralluogo, hanno firmato il verbale di evacuazione a cui il Comune darà seguito con l’ordinanza.

La piena del fiume Bormida ha minato alcuni manufatti ad uso cantine, presenti da decenni sull’argine del corso d’acqua e a crollare è stato il muro di sostegno costruito a protezione delle abitazioni, che si è trascinato dietro tutte le pertinenze.

Ora a rischio anche la stabilità delle abitazioni interessate, dove vivono quattro famiglie, “tre delle quali hanno trovato ospitalità da amici e parenti e per quella più numerosa si stanno trovando soluzioni urgenti – spiega il vice sindaco Roberto Speranza – Purtroppo il crollo ha creato danni notevoli, non solo alle cantine ma è fondamentale uno studio geologico per verificare la situazione delle fondamenta delle case. E’ già entrato un mezzo in alveo per recuperare ciò che il muro si è trascinato dietro e i detriti, ma anche per deviare il corso dell’acqua affinchè non vada ulteriormente a danneggiare gli stabili”.

Non si arresta la scia di danni e disagi provocati dall’alluvione dello scorso 22 settembre: ad una settimana dall’ondata di maltempo, e ad undici mesi da quella precedente, sono ancora molti gli strascichi e l’evacuazione di undici cairesi in località Passeggeri è uno di questi.