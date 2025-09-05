Corso fisioterapia a Pietra, Arboscello (PD): “Cancellata un’eccellenza del territorio. Giunta regionale inerme, questi i risultati della destra”

Pietra Ligure. “Questa destra al governo della Liguria riesce nell’obiettivo non solo di demolire la sanità pubblica ma anche di cancellare quella che era una vera e propria eccellenza per il territorio savonese. Gli studenti che vorranno iscriversi al corso di Laurea in Fisioterapia dal prossimo anno accademico potranno farlo solo nelle sedi di Genova e Chiavari. Del corso di laurea in provincia di Savona, nonostante i tanti appelli per il mantenimento e le promesse fatte dalla destra, dei tanti professionisti formati eccellentemente vicino a casa e che hanno trovato uno sbocco lavorativo e una possibilità di carriera nel proprio territorio, rimane solo un bel ricordo”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello su corso fisioterapia.

“Il centrodestra che governa la Regione e la Provincia di Savona non ha mosso un dito per evitare un taglio che impoverisce l’offerta post diploma del territorio e mette in difficoltà decine di famiglie savonesi, che dovranno mandare i propri figli e le proprie figlie a studiare fuori. Si tratta di una perdita enorme per il nostro territorio, passata nella totale indifferenza e silenzio della Giunta che non ha mosso un dito, nonostante in consiglio regionale avessimo votato all’unanimità un impegno per il mantenimento del corso”.

“Nonostante questo – conclude – i consiglieri di centrodestra del territorio tacciono per non urtare la sensibilità del loro capo Bucci. L’emblema di quanto questa classe politica metta prima degli interessi della comunità che dovrebbe rappresentare quelli dell’appartenenza a uno schieramento politico. Si vada immediatamente in commissione regionale per audire assessori e università e cercare una soluzione”.