Coppa Liguria Seconda Categoria. Buona la prima per il Mallare, 2 a 0 contro il Giusvalla

MALLARE – GIUSVALLA 2-0 (13′, 78′ De Luca)

Ore 16:50 termina il match con il risultato di 2 a 0 per il Mallare. Un primo tempo nel quale il Mallare è riuscito a imporsi e creare molte occasioni. La squadra ospite, invece, ha subito la pressione degli avversari. Nel secondo tempo, però, hanno provato a reagire anche grazie ai cambi effettuati da mister Cavallaro. Tuttavia per i padroni di casa è arrivato il raddoppio al 78esimo minuto con una doppietta di De Luca che ha regalato la vittoria alla propria squadra.

90′ Il direttore assegna 5 minuti di recupero

82′ Esce Ferrero e subentra Ratto

82′ Entrano Esposito e Leotta ed escono Capici e De Luca

78′ GOOOL!!! Raddoppio del Mallare, sempre con De Luca che dopo la respinta del portiere, su un tiro di Oliveri, si trova nel posto giuro e insacca la palla in rete

75′ A seguito di una punizione, dopo una serie di rimpalli, Oliveri tenta il tiro ma la palla termina a lato

70′ Ammonito Grosso dopo un duro intervento

68′ Siri s’invola verso la porta ma la palla termina poco sopra la traversa

65′ Entra Oliveri ed esce Gouni Alaza

60′ Altra sostituzione per il Giusvalla: entra Avalli ed esce Mineo

57′ Prova da dentro l’area Grenno con un tiro a giro che termina a lato della porta

56′ Entra Moretti ed esce Pistola per gli ospiti

55′ Doppia sostituzione per il Mallare: entrano Siri e Grenno per Bastoni e Revelli

50′ Il Giusvalla, dopo la ripresa del gioco, cerca il goal del pareggio ma senza finalizzare

Riprende il match alle 16:01, Ralli prende il posto di Guglielmi per gli ospiti

Ore 15:48 termina il primo tempo con il risultato parziale di 1 a 0

43′ Conclusione di Revelli dopo aver ricevuto palla da Capici, ma la conclusione è centrale e Tallarico riesce a bloccare il tiro

40′ Ci riprova bastoni con un tiro a giro ma ancora i padroni di casa non riescono a trovare il goal del raddoppio

35′ Prova la conclusione Bastoni ma non riesce a impattare bene il pallone

26′ La squadra ospite fatica a sviluppare azioni pericolose anche a causa dei numerosi errori

20′ Ammonito Revelli dopo una trattenuta

15′ Ammonizione per il capitano Pistone dopo un intervento in scivolata

13′ GOOOL!!! Dopo una punizione di Bastoni, De Luca calcia e segna il vantaggio per il Mallare

11′ Ammonizione per Mineo dopo una trattenuta dal limite dell’area

8′ Partita equilibrata in questo inizio con il Mallare che cerca di sviluppare il suo gioco

2′ Punizione laterale di Bastoni, impatta De Luca ma non centra lo specchio delle porta

Calcio d’inizio alle 15:03

Questa domenica, 21 settembre, si giocherà la prima partita di Coppa Liguria della Seconda Categoria. Le due squadre impegnate sono il Mallare e il Giusvalla. La prima, retrocessa nella passata stagione, cercherà di partire subito nel migliore dei modi e non seguire la scia negativa dello scorso anno. La seconda è una nuova squadra che disputerà per la prima volta la Coppa Liguria. Il match si terrà al campo A. Agosto di Mallare e il calcio d’inizio è fissato alle 15:00. A dirigere il match sarà il signor Doglio Stefano (SV).

FORMAZIONI

Mallare: Briano P., Brovida, Franco, Marenco, Grosso, Pistone, Capici, Revelli, De Luca, Bastoni, Gouni Alaza. A disposizione: Shero, Carbini, Siri, Esposito, Branchetti, Leotta, Oliveri, Briano L., Grenno. Allenatore: Giuseppe Parisi

Giusvalla: Tallarico, Ferrero, Gerace, Zecchino, Lysagorski, Rizzo, Pistola, Guglielmi, Lanteri, Setzu, Mineo. A disposizione: Ratto, Ligi, Ralli, Moretti, Aliu, Avalli. Allenatore: Giuseppe Cavallaro