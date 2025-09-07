Coppa Liguria, l’Albingaunia fa suo il derby: battuta la San Filippo Neri alla prima partita ufficiale

SAN FILIPPO NERI (45′ Carparelli) 1 – 2 (5′ Savona, 45′ Secco) ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

94′ Termina qua il match! L’Albingaunia non delude alla prima della sua storia, battuta di misura la San Filippo Neri.

90′ Ottima incursione della San Filippo in area, Andolfatto dentro per Spinelli che non arriva per un soffio, pallone in area. Assegnati quattro minuti di recupero.

82′ Arriva anche la prima espulsione per l’Albingaunia a poco dal termine, seconda ammonizione per Greco! Poggi risistema l’assetto inserendo Masha per Bianco. Cambio anche per la San Filippo Neri, dentro El Harzli per Gloria.

78′ Altri due cambi, uno per lato. Nella San Filippo esce Giordano per Andolfatto. Negli ingauni esce Ciravegna per Nida.

77′ Altro cambio in casa Albingaunia, fuori Gibertini per Esposito.

68′ Cosa ha rischiato qua Marquez! Su calcio d’angolo nel tentativo di rimpallarla il pallone sbatte sulla sua traversa rischiando l’autogol. Poi conclude un giocatore della San Filippo e Greco la salva sulla linea! Giallorossi a centimetri dal pareggio.

66′ Primo cambio anche nelle file dell’Albingaunia, esce Giordano ed entra Gastaldi accompagnato da copiosi applausi.

64′ Ammonizione per Ciravegna, spinge forte anche la San Filippo in questa frazione ma l’Albingaunia rimane quasi sempre con il pallino del gioco in mano.

58′ Si accede Gibertini che prova il tiro a giro alla Insigne, pallone sporcato e messo in angolo, la sfera era indirizzata al sette.

50′ Partita bloccata dopo il gol con la San Filippo vicina alla porta protetta da Manti per cercare nuovamente la situazione di pareggio. Ma torniamo all’azione del gol. Albingaunia quasi tutta dentro l’area, il pallone spiove proprio verso Secco che in una frazione di secondo mette giù e calcia in porta sul secondo palo gonfiando il sette. Una rete arrivata a pochissimo dall’inizio che ha alimentato probabilmente le emozioni dei giocatori ingauni dopo aver subito il gol a poco dallo scadere.

45′ Si riprende! Albingaunia con i primi undici, San Filippo con due cambi in campo, Banchero e Messina per Furlanetto e Giglio. Neanche il tempo di scrivere che ripartono da dove avevano lasciato gli ingauni, pallone dentro per Secco! È un gran gol il suo, quello che porta il parziale vantaggio ad inizio ripresa! Tutta la panchina in campo, sembra che valga doppio per loro questo gol.

Secondo tempo

45′ La San Filippo ha l’ultimo pallone del primo tempo, pallone dentro per Carparelli! Gran tuffo di testa del bomber dei bomber dei dilettanti! La pareggiano i padroni di casa praticamente sul gong, doccia gelata per l’Albingaunia.

43′ Poco dopo salva Rizzo! San Filippo che è nuovamente calata dopo venti minuti abbastanza pimpanti. Poi rischia ancora la San Filippo che perde palla a poco dal limite! Conclusione però alta.

42′ Cresce ancora l’Albingaunia! Pallone alto raccolto da Ciravegna che si sposta il pallone e calcia! Pallone basso che fa la barba al palo, questa volta Rizzo era rimasto immobile sarebbe stato gol.

38′ Azione made in Bianco e Ciravegna. Il primo lancia con un filtrante basso il compagno che protegge il pallone dalla bandierina. Poi dopo essersi liberato dalla pressione serve Bianco che si sposta verso la linea di fondo prima di calciare, pallone alto sopra la traversa che non ha minimamente impensierito Rizzo.

33′ Gibertini scarta con destrezza il terzino e poi conclude in rete! Ancora Rizzo che questa volta non riesce a bloccare ma solamente a respingere. Arriva sulla ribattuta Ciravegna che mette dentro un tiro-cross che esce di un soffio! Bianco non è arrivato per un pelo sul pallone per un tap in facilissimo, si rimane sul risultato segnato sul tabellino.

26′ È Gibertini show al Riva! Il numero 7 si dimostra un vero baller e continua a scartare come birilli gli avversari, ma anche in questa circostanza la conclusione non è brillante come la giocata, conclusione tra le braccia di Rizzo.

24′ Incursione della San Filippo, il pallone arriva a Spinelli che stoppa in area ma non benissimo. Arriva infatti il recupero di un difensore che smanaccia prima dell’arrivo di Carparelli. Ci credono i padroni di casa.

20′ Partita adesso più ristagnata. Il match si è spostato sul piano fisico, con alcuni falli non cattivi ma che fermano il ritmo di gioco. Adesso punizione per l’Albingaunia, è uno schema. Bianco rileva il pallone al limite e la passa a Gibertini che calcia al cielo.

13′ Sulla punizione va Condorelli che calcia sì nello specchio ma debolmente, Manti blocca senza problemi.

11′ Grandissimo rischio per l’Albingaunia! Greco stende Orrù da ultimo uomo, si sarebbe involato in rete. Il pallone però prosegue e Carparelli si era trovato da solo contro Manti ma l’arbitro fischia, ammonizione! La San Filippo è una furia, in quella situazione avrebbe voluto il rosso.

8′ Ora ci prova la San Filippo che sembra essere più brillante dopo il gol subito e dimostra di non aver subito il colpo.

5′ Bianco subentra in area e viene toccato da Fejzillari, rigore! Dagli undici metri va Savona! Eccolo il primo gol dell’Albingaunia che si dimostra subito super competitiva! Si sblocca subito il match.

4′ Grandissima azione dell’Albingaunia, Gibertini sguscia in mezzo a tre e serve Ciravegna che spara sotto al sette nel secondo palo. Illusione del gol! Sembrava che la palla dovesse entrare da un momento all’altro, bianconeri decisamente in bolla in questo avvio di gara.

3′ In questi primi minuti si vedono subito ben schierate le formazioni in campo. San Filippo Neri in campo con il 4-4-2 in maglia giallorossa. Carparelli e Spinelli davanti con Orrù e Gloria sulle fasce. Identico schema tattico per l’Albingaunia, con Ciravegna e Bianco davanti.

1′ Si inizia! È terminata l’attesa che ha portato a questo debutto dell’Albingaunia, che inizia subito con il derby contro la San Filippo Neri. Iniziano i padroni di casa con il palleggio, ma Ciravegna parte subito a pressare e manda il pallone in rimessa laterale. Sfiora subito il gol l’Albingaunia! Damonte davanti alla porta di Rizzo spara via il pallone, primo brivido per i padroni di casa.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albingaunia Sport Albenga: 1 Manti, 2 Gerosa, 3 Savona, 4 Giordano, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Ciravegna, 10 Bianco, 11 Secco. A disposizione: 12 Massabò, 13 Esposito, 14 Fazio, 15 Gastaldi, 16 Giraldi, 17 Masha, 18 Massa, 19 Milazzo, 20 Nida. Allenatore: Poggi.

San Filippo Neri: 1 Rizzo, 2 Furlanetto, 3 Giglio, 4 Damonte, 5 Fejzillari, 6 Gloria D, 7 Carparelli, 8 Giordano, 9 Spinelli, 1o Condorelli, 11 Orrù. A disposizone: 12 Khalil, 13 Andolfatto, 14 Banchero, 15 Volturana, 16 Calbucci, 17 Gloria L, 18 El Asri, 19 El Harzli, 20 Messina. Allenatore: Torregrossa e Rotiroti.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per inaugurare questo nuovo inizio di stagione all’Annibale Riva. Anche se lo stadio ha già inaugurato l’inizio dell’anno con Pontelungo vs Ceriale, oggi lo stadio ingauno da inizio anche alla stagione della Prima Categoria. Non sarà ancora campionato ma bensì la Coppa Liguria e subito con un derby: San Filippo Neri vs Albingaunia Sport Albenga. Match che si prevede già rovente e non per le temperature, decisamente elevate al calcio d’inizio del match. In campo sarà una sfida a viso aperto, a scontrarsi due squadre che vogliono prendersi il primato nel girone composto, oltre dalle due albenganesi, da Cisano e Borghetto.

L’Albingaunia fa il suo debutto assoluto in una gara ufficiale da quando è nata. Buoni i primi test contro Sanremese, Ceriale e Baia Alassio che hanno convinto gli addetti ai lavori, essendo che contro tre squadre decisamente più forti hanno dimostrato un ottimo livello di gioco. Proprietà che sicuramente il mister Daniele Poggi vorrà rivedere oggi sul campo, essendo che queste partite varranno la qualificazione. Non sarà della partita Pollio, squalificato nell’ultima partita della scorsa competizione, un punto da sottolineare vista la sua esperienza e tecnica.

Passando invece alla San Filippo Neri, ci sono già novità nel nome. Infatti questa estate, la società ha deciso di cambiare la denominazione del club, ripassando a nome e marchio storico della società più longeva di Albenga. La squadra di Torregrossa e Rotiroti aveva ben figurato nella passata stagione, sfiorando a poco dal termine del campionato l’accesso ai playoff. Quest’anno, con un girone decisamente più tosto, ecco i rinforzi. Confermati i top player presenti in rosa, tra cui Marco Carparelli, che saranno affiancati da diversi giocatori di livello ed esperienza, Damonte e Carastro tra tutti che arrivano da categorie più alte.