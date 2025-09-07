Coppa Liguria Prima Categoria. Il derby valbormidese tra Altarese e Cengio termina 1 a 1

ALTARESE – CENGIO 1 – 1 (49′ Pazmino; 51′ De Matteis)

Termina il match alle 19:55 con il risultato di 1 a 1. Dopo un inizio di partita in cui entrambe le squadre hanno creato azioni pericolose l’Altarese ha subito la pressione degli avversari. La squadra di casa ha, infatti, alternato momenti di difficoltà a momenti propositivi riuscendo ad opporsi al Cengio. Nonostante le numerose conclusioni la prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 0 a 0. Il goal che ha sbloccato la partita è stato di Pazmino che, al 49esimo minuto, ha portato la sua squadra in vantaggio. Il Cengio ha reagito subito riequilibrando la situazione due minuti dopo grazie al colpo di testa di De Matteis.

90′ Il direttore assegna 4 minuti di recupero

89′ Robaldo risponde subito a Canaparo calciando sul secondo palo, ma la palla finisce a lato

87′ Canaparo prova la conclusione dalla lunga distanza ma non centra lo specchio della porta

85′ Entra Nyandu ed esce Briano

80′ La formazione di casa ad un passo dal raddoppio con un calcio d’angolo, ma nessun giocatore riesce a colpire il pallone

77′ Altro cambio per l’Altarese con l’uscita di Crovella e l’entrata di Issifou

75′ Entra Freccero ed esce Pesce per gli ospiti

72′ Esce Zizzini e subentra al suo posto Volga

71′ Entra Ndiaye al posto di Pazmino

68′ Occasione per i padroni di casa per riportarsi in vantaggio con una punizione battuta da Quinonez che centra la traversa

67′ Ammonizione per Croce F. a seguito di una trattenuta

63′ Ammonito Robaldo

62′ Seconda sostituzione per il Cengio: entra Siri al posto di Rovere

58′ Esce Saino F. ed entra Samba

53′ Prima sostituzione per gli ospiti: esce Reale ed entra Canaparo

51′ GOOOL!!! Si riporta subito in equilibrio il match grazie a un colpo di testa di De Matteis che, dopo un cross di Reale, segna il goal del pareggio

49′ GOOOL!!! L’altarese passa in vantaggio grazie a Pazmino che riceve palla, si ritrova solo davanti al portiere e insacca la palla in rete

47′ La squadra di casa mette subito pressione per cercare di trovare il goal e sbloccare il match

Inizia il secondo tempo alle 19:06

Ore 18:52 termina il primo tempo con il risultato di 0 a 0

43′ Sempre Zizzini prova con un tiro a giro che termina poco a lato della porta

41′ Ammonito De Matteis per non aver rispettato la distanza su un calcio di punizione

38′ Altra occasione con Zizzini che riceve palla e calcia dal limite dell’area, ma Delfino si oppone e blocca il tiro

35′ Rizzo S. prova una conclusione da fuori area, a seguito di una rimessa, ma il portiere avversario riesce a bloccarla

28′ L’altarese tenta di trovare il vantaggio con una conclusione di Quinonez che termina alta sopra la traversa

22′ I padroni di casa provano a reagire dopo una fase del match in cui hanno subito la pressione degli avversari

16′ Altra occasione per gli ospiti con una punizione battuta da Zizzini che centra il palo

14′ Occasione per il Cengio con Pesce che prova a calciare a seguito di una rimessa laterale, ma la palla viene fermata da Delfino

11′ Dopo un inizio in cui le formazioni hanno avuto diverse occasioni, ora, il gioco si sviluppa maggiormente a centrocampo

8′ Ammonito Crovella dopo un brutto intervento

3′ Fin dai primi minuti entrambe le squadre creano azioni pericolose, ma senza trovare il goal

Calcio d’inizio alle 18:07

In questa domenica, 7 settembre, inizia ufficialmente la stagione per la Prima Categoria. Ad affrontarsi in questa prima giornata di Coppa Liguria saranno l’Altarese e il Cengio. I padroni di casa hanno collezionato una serie di acquisti durante l’estate e sfrutteranno l’occasione per testare la squadra creata. Il Cengio, anch’esso rinforzato grazie al mercato, proverà a ripetere nuovamente le ottime prestazioni della passata stagione. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00 presso lo stadio Stelio Fornaciari. A dirigere il gioco sarà il signor Filippi Nicolò (SV).

FORMAZIONI

Altarese: Delfino, Salani, Gallo, Crovella (C), Briano, Puglia, Zaccariello, Saino F., Pazmino, Quinonez, Robaldo. A disposizione: Provato, Saino R., Samba, Nyandu, Domeniconi, Ndiaye, Issifou, Borkovic. Allenatore: Alessio Ponte

Cengio: Pelle, Croce F., Venturino, Gallesio (C), Pesce, Croce S., De Matteis, Rizzo S., Zizzini, Reale, Rovere. A disposizione: Rizzo M., Negro, Riolfo, Volga, Canaparo, Di Cianni, Freccero, Siri, Gilardo. Allenatore: Loris Chiarlone