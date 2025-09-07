Coppa Liguria, l’Albingaunia batte la San Filippo Neri alla prima ufficiale. Poggi: “Soddisfazione che deve dare fiducia per la stagione”

Albenga. Buona la prima per l’Albingaunia Sport Albenga. La squadra di mister Poggi vince di misura contro la San Filippo Neri alla prima ufficiale tra le mura amiche dell’Annibale Riva. Una prova brillante della sua squadra che, nonostante le poche reti segnate (di cui una su rigore), ha dimostrato sempre di avere la partita sotto controllo.

Diverse conclusioni fuori dai pali, altrettante ben respinte dalla difesa della San Filippo Neri, marchio di fabbrica dei cugini giallorossi, che non possono però niente contro il tridente firmato Bianco-Ciravegna-Gibertini e sostenuto da Marquez. Ottime trame di gioco e giocate di livello, impreziosite da una difesa rocciosa e mai disattenta tranne nell’occasione del gol dell’infinito Marco Carparelli.

“Sono contento, i ragazzi se lo meritano”, sono parole ricche di emozione e orgoglio quelle arrivate nel post partita da mister Poggi: “Sono mesi che lavorano duramente, oggi si sono presi questa piccola soddisfazione che ci deve dare fiducia per il proseguo della stagione”.

“Ci sono ancora degli aspetti su cui dobbiamo lavorare, i ragazzi lo sanno – continua l’allenatore -. Nel primo tempo sicuramente qualche situazione la potevamo gestire meglio, però l’atteggiamento è stato quello giusto. Sono comunque contento e di questo i ragazzi lo sapevano sia in caso di vittoria che di altro risultato. Prendiamo quanto prodotto oggi per migliorare durante la stagione, queste partite di coppa ci servono anche per questo”.

Terminata la Coppa Liguria arriverà subito il campionato. Un girone di ferro da affrontare dove la maggior parte delle squadre hanno l’organico per affermarsi: “Bisogna essere leggermente più cattivi secondo me, in alcune situazioni oggi bisognava fermare l’avversario. Le partite cambiano, ci sono gli episodi, i cartellini, le palle inattive. Ci sono mille variabili, soprattutto in questo campionato, che è tanto sporco e dobbiamo sfruttare meglio tutte le occasioni che ci capitano con fame”.

“Il campionato è più difficile rispetto agli ultimi anni e il livello si è veramente assottigliato – continua il mister -. La classifica sarà cortissima dall’inizio alla fine, quindi bisogna essere bravi ogni partita, raccogliere tutto ciò che possiamo”.

La prima marcatura dell’Albingaunia porta il nome di Savona. Il rigore realizzato dal terzino è stato dedicato dal giocatore al nonno e al papà per la loro scomparsa: “È un ragazzo d’oro, un ragazzo serio, che ha a cuore tutte le persone che fanno parte di questo gruppo. Quando un ragazzo della famiglia ha bisogno, ci siamo. Questa è la prima cosa e penso che in campo oggi l’abbiamo riportata, come anche durante la settimana. Quando uno ha bisogno ci siamo sempre”.

Oggi l’Albingaunia è scesa in campo senza gli squalificati Pollio e Buttu, due giocatori cardine della squadra di Poggi. Senza la loro figura però, l’allenatore è riuscito a mettere in campo una formazione vincente: “Le variabili ci sono dappertutto, quest’anno abbiamo una rosa più lunga rispetto all’anno scorso. Abbiamo alzato anche il livello, lo si vede anche in settimana. Chi gioca sempre o meno non importa, tutti fanno parte di questo gruppo e sono in grado di starci sia per valori umani, il primo fattore che guardiamo, sia per valori tecnici. Indipendentemente da chi giocherà, sono sicuro che faranno bene tutti quanti“.

Sbloccata subito la partita, al 45′ il gol di Carparelli che manda negli spogliatoi le squadre sul pareggio. Al rientro in campo, dopo pochi secondi la rete di Secco che ha deciso il match: “Ho chiesto semplicemente di essere un po’ meno leziosi e più concreti, è quello che ci è mancato nel primo tempo. Sul gol abbiamo dormito, dovevamo uscire prima sul cross. Loro in area hanno un ragazzo sempre pericoloso – riferendosi a Carparelli -, lo sappiamo, non bisogna dormire. Sappiamo su cosa lavorare e lo faremo: abbiamo il tempo per farlo. È un buon inizio e sono soddisfatto”.