Coppa Liguria, è già ‘Albingaunia Mania’ al Riva: Borghetto battuto ed entusiasmo alle stelle

Albenga. Continua sulle ali dell’entusiasmo la storia dell’Albingaunia. Subito due vittorie su due partite ufficiali ed un gruppo squadra che sta trascinando nuovamente tutti i tifosi allo stadio. La squadra di Poggi sta facendo velocemente dimenticare il brutto epilogo della scorsa stagione. Una cicatrice che è sì rimasta impressa nei cuori di tutti i cittadini ingauni, ma che è stata subito coperta da un nuovo inizio in Prima Categoria.

Contro il Borghetto arriva la seconda vittoria in Coppa Liguria, ed ora il passaggio del turno è ad un passo. Il match di domenica termina per 3-1 a favore dei bianconeri, in una partita ben interpretata dalla formazione di casa. Due legni colpiti, tante palle gol prodotte durante il match e nessun tiro nello specchio protetto da Massabò tranne nell’occasione del rigore.

Segnano le due certezze della squadra, Ciravegna su rigore a sbloccare la sfida e Gibertini su ribattuta da calcio di punizione. Barriera colpita e prodezza da fuori area che si spegne in porta. Poi tocca a Secco, la nuova rivelazione di questa Albingaunia. Per lui già il secondo gol in campionato vista la prima marcatura contro la San Filippo Neri. Il classe 2006 come arma in più per Poggi, palla su calcio d’angolo, rete del 3-1 servita e sigaretta in bocca, la sua firma dopo i gol con un’esultanza che è già iconica in quel del Riva.

Unica sbavatura il rigore concesso e poi trasformato da Isabella ad inizio secondo tempo, che non ha però impensierito la formazione ingauna. Ora manca solamente il Cisano da superare per passare al turno successivo. Visto il pareggio contro la San Filippo Neri, agli ingauni basterebbe il pareggio per passare. Però attenzione, i biancoazzurri si sono rinforzati molto e fanno sul serio. Già tre gol per il bomber Hamati che dimostra di non aver perso il vizio del gol, mettendo in guardia la difesa bianconera.

Il Borghetto saluta matematicamente la competizione. Due sconfitte su due e non l’inizio sperato per la stagione sportiva. Il campionato deve ancora iniziare e queste due partite saranno servite sicuramente a Perrone per capire dove poter lavorare e intervenire prima dell’inizio del campionato, che si prospetta uno dei più difficili e allo stesso tempo spettacolari degli ultimi anni.