Coppa Liguria, Cisano vs Albingaunia LIVE: al “Raimondo” si decide il passaggio agli ottavi

CISANO (38′ Hamati) 1 – 0 ALBINGAUNIA

38′ Assegnato un calcio di rigore per il Cisano! Sembra esserci stata una colluttazione, sicuramente in area, ma i motivi dell’assegnazione del calcio piazzato sono difficili da capire dalla posizione dove siamo posizionati. Nel frattempo Hamati si sistema il pallone dopo che i giocatori ingauni sono a protestare con Semeria. Terminate le recriminazioni è tempo del rigore. Parte Hamati, rete! Spiazzato Manti che si butta alla sua destra, il numero 10 piazza il pallone centralmente. Cisano provvisoriamente con un piede agli ottavi.

35′ Intervento di Greco su Loberto che cade a terra rovinosamente. Per Semeria non ci sono dubbi, anche il numero 5 bianconero viene scritto sul taccuino dell’arbitro. Giallo.

31′ Pollio prende il pallone, tunnel e calcia da almeno 40 metri. Vinci fa buona guardia e osserva con attenzione il pallone terminare oltre la riga di fondo.

28′ Punizione Albingaunia, pallone su Greco che non arriva, blocca Vinci. Poi nel tentativo di rimettere il pallone cade a terra, a cui segue l’ammonizione per Plando.

27′ Punizione per il Cisano. Sul pallone va Gagliano che cerca il secondo palo e trova Hamati! Tentativo in sforbiciata del numero 10 che si spegne sul fondo di un soffio! Non particolarmente spaventato Manti, che da l’impressione di essere attento sulla conclusione.

25′ Pallone lungo per Esposito che arriva si sul pallone, senza riuscire però a calciare in modo corretto. Pallone fuori dopo la conclusione del numero 9.

21′ Ammonito Marquez, intervento in ritardo su un giocatore del Cisano.

17′ Scena quasi da film comico in questo momento, nella quale l’Albingaunia ha rischiato molto grosso. Pallone che spiove a ridosso dell’area protetta da Manti, che chiama a gran voce il pallone protetto da Greco. Si intromette però Loberto tra i due, che rischia di scippare il pallone. Manti allora calcia ma colpisce in pieno Greco, con la sfera diretta verso la porta sguarnita. Fazio però, attento, capisce la direzione del pallone e spazza via, ma difficilmente il pallone senza l’aiuto ulteriore di un giocatore di casa sarebbe entrato.

10′ Punizione per l’Albingaunia, che arriva dopo una grande occasione per il Cisano di testa su corner, pallone alto di pochissimo. Adesso, pallone per Pollio che cerca Bianco sulla fascia senza trovarlo. Rimessa Albenga, pallone dentro messo da Fazio che con una grande giocata si libera dalla pressione e cerca Gibertini dentro, ma il terreno di gioco non facilita la sua giocata.

6′ Si accende subito la sfida, l’Albingaunia manovra cercando a più riprese le fasce per mettere il cross. Pallone dentro messo da Fazio che non arriva però al compagno, poi l’azione si ferma per un colpo accidentale accusato da Plando. Pillola sulla partita: torna Pollio, non con il solito 10 ma con la 4 come regista davanti alla difesa, quasi come mezzala insieme a Marquez. Punta si posiziona Esposito, sulle fasce Bianco e Gibertini con Secco trequartista. Una sorta di 4-3-3 con il trequartista a rimorchio per la punta. Un centrocampo decisamente tecnico quello scelto da Poggi.

3′ Fallo di Greco e punizione per il Cisano. Cometa all’interno dell’area, non arriva il difensore che sporca il pallone per Hamati che non riesce a controllare a dovere. Pallone ribattuto successivamente in rimessa laterale.

1′ Si inizia! Batte l’inizio del match Esposito. Subito lancio lungo a cercare Bianco ma Velaj fa buona guardia e accompagna fuori il pallone.

Primo tempo

Ecco le formazioni del match:

Cisano: 1 Vinci, 2 Badano, 3 Donà, 4 Gagliano, 5 Velaj, 6 Caputo, 7 Talka, 8 Piotto, 9 Loberto, 10 Hamati, 11 Ardissone. A disposizione: 12 Metani, 13 Galati, 14 Mantero, 15 Gerini, 16 Zunino, 17 Ardoino, 18 Vannozzi, 19 Santanelli, 20 Garofalo. Allenatore: Porcella.

Albingaunia: 1 Manti, 2 Savona, 3 Fazio, 4 Pollio, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Esposito, 10 Bianco, 11 Secco. A disposizione: 12 Massabò, 13 Bonsignorio, 14 Gastaldi, 15 Giordano, 16 Masha, 17 Milazzo, 18 Nida, 19 Gerosa, 20 Secco. Allenatore: Poggi.

Arbitro dell’incontro il signor Semeria della sezione di Imperia.

Cisano. Buon inizio di serata a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme l’ultima partita valida per i gironi di Coppa Liguria. Partita cruciale per il passaggio del turno per entrambe le squadre. L’Albingaunia si presenta al match da imbattuta della competizione: due su due e dalla sua al possibilità di poter pareggiare la partita, un punto basterebbe per passare agli ottavi di finale. Il Cisano di Porcella è invece obbligato alla vittoria. Per loro una vittoria e un pareggio pirotecnico per 3-3 contro la San Filippo Neri, che li portano comunque a non essere ancora matematicamente esclusi dalla competizione. Un Cisano che si è notevolmente rinforzato durante l’estate, acquistando diversi giocatori che hanno fatto la differenza nella scorsa annata. Uno su tutti Hamati, autore della doppietta nell’ultima partita di coppa, pronto ad insidiare l’ottima difesa messa in campo dagli ingauni. L’Albingaunia invece sembra aver trovato la chiave giusta per andare a rete. Si sono sboccati infatti nell’ultima partita Ciravegna e Gibertini, i due trascinatori del Vadino nella scorsa stagione e riconfermati anche quest’anno. A disposizione di Poggi anche Marquez, che non ha ancora trovato la via del gol.