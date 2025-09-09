Coppa Liguria, allo Speranza basta un quarto d’ora per battere la Veloce

Prima uscita ufficiale per Veloce e Speranza in Coppa Liguria. Il match giocato al Levratto di Zinola ha visto la vittoria dei rossoverdi di mister Davide Pisano, all’esordio ufficiale sulla panchina del team del presidente Bruzzone.

Lo Speranza ha indirizzato il match nei primi minuti di gara andando in goal due volte. Subito rete di Fanelli dopo appena tre minuti, mentre al 12′ l’ex Savona Fancellu ha siglato il raddoppio. I rossoverdi sono poi stati bravi a mantenere il punteggio fino al 90′.

Mister Massimiliano Ghione ha schierato Debenedetti, Crocilla, Morin, Esposito, Marchi, Suetta, Panucci, Leskaj, Favara, Salis, Piu. A disposizione, Valenti, Bubba, Vallone, Certomà, Revello, Berardinucci, Viti, Spotorno, Caviglia. Lo Speranza ha iniziato con Berruti, Sciutto, Orsolini, Frosio, Rossetti, Pasquino, Fanelli, Murialdo, Sciutto, Bianchi e Fancellu. A disposizione, Trozzola, Rossello, Cirillo, Pelagalli, Alò, Berruti, Kazazi, Pompei e Di Nardo.