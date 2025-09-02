Coppa Italia Promozione, Finale batte Pontelungo: buona la prima per il duo Alessi-Monteforte

Finale. Una partita senza esclusione di colpi. Non si può descrivere meglio il primo incontro della stagione tra Finale e Pontelungo. Al Borel a trionfare è la squadra di casa grazie alla rete di Bazzano, subito decisivo al suo esordio in maglia finalese. Ma andiamo con ordine.

Ad aprire le danze è Belvedere, a cui seguono in rapida successione le reti di Asteggiante, fresco di riconferma in maglia granata e Piu, ex della gara a segno in uno stadio che lo ha visto brillare prima del suo trasferimento al Savona. Ad inizio secondo ci pensa però Puddu a riportare di nuovo l’equilibrio sul tabellino.

Tante prime volte in campo, per tabellino e presenze con le nuove maglie, non poteva mancare anche il suo gol al ritorno in maglia giallorossa. A regalare i tre punti al Finale è però Bazzano, che raccoglie il cross dalla destra e segna con il tap-in che vale il vantaggio finale.

Un ottimo inizio per il duo Alessi-Monteforte, arrivato quest’anno per risollevare le sorti del Finale, una squadra che nella scorsa stagione ha rischiato di retrocedere in Prima Categoria. Dopo la salvezza raggiunta ai playout grazie alla vittoria contro il Ventimiglia, la società ha deciso di puntare su di loro, andando ad operare sul mercato e componendo una rosa per competere al meglio per questa stagione.

Dall’altra parte il Pontelungo non ha di certo deluso le aspettative. Nonostante la sconfitta, la squadra di Zanardini ci ha sempre creduto fino alla fine dei novanta minuti. Rimane il mordente che ha sempre contraddistinto la squadra allenata dal mister albenganese. Subito a segno il bomber ricercato sul mercato e Asteggiante, uno dei talenti più giovani e cristallini a disposizione dell’allenatore.

Se facciamo un passo indietro, questi tre punti per il Finale sono però decisamente importanti. I giallorossi, che si sono salvati all’ultima gara disponibile, dimostra di poter lottare alla pari contro una squadra che l’anno scorso ha sfiorato una finale playoff. Un buon inizio che farà ben sperare i tifosi per l’imminente inizio di campionato.