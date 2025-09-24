Coppa Italia Promozione, Ceriale – Finale LIVE: in palio i quarti

CERIALE-FINALE 0-0
66′ Caligaris salva il Finale! Il numero di Buonocore favorisce il cross per Destito che trova l’intervento in spaccata del difensore finalese. Un vero miracolo che salva il risultato.
65′ Primo cambio per Mambrin: dentro Franco, fuori Rosso. Diventa Mariani la punta dei biancoblù.
64′ Dentro Ballone, fuori Olivieri nel Finale.
63′ Buonocore lamenta di aver subito un colpo da Risso a palla lontana. Kartal si accerta delle condizioni del giocatore ma non assegna il fallo.
60′ Gran palla in profondità di Beluffi per Luca Rosso, pescato però in posizione irregolare.
57′ Ammonito Fazio dalla panchina per proteste su un presunto fallo di mano di Tancredi non segnalato dall’arbitro.
55′ Alta la conclusione in area di Destito. Ceriale molto in possesso, continua però a gestire con ordine il campo la squadra di Alessi.
50′ Giallo per Olivieri, intervento falloso su Mariani. Intanto cambia Alessi: dentro Polito, fuori Dagnino.
46′ Grenna para il tentativo di Luca Beluffi da fuori.
Ricomincia la partita con un cambio: è per il Finale, Alessi rileva Arzarello (già ammonito) per Caligaris.
Secondo tempo
45’+2′ Fine primo tempo: Ceriale e Finale vanno a riposo sullo 0-0.
45′ Due minuti di recupero. Intanto viene ammonito un componente della panchina e espulso il dirigente Trimarchi. Decisioni abbastanza severe di Kartal.
40′ Grenna bravo a deviare la punizione di Renda. Ceriale in crescita in costruzione, Finale però tiene bene il campo.
35′ Ammonito anche Arzarello nel Finale: fallo a centrocampo per il centrale finalese.
33′ Molta tattica in questo primo tempo, con il Finale che aspetta il momento giusto per pressare i portatori del Ceriale evitando di concedere spazio di troppo in campo aperto.
30′ Rischio per il Ceriale! Scivola Zaytsev e si apre una prateria sulla sinistra per il Finale. Uscita coraggiosa di Gallo che ruba palla e imposta l’azione dei biancoblù ricevendo gli applausi del pubblico cerialese.
27′ Ammonito Destisto nell’azione successiva. Tanta corsa, ancora poche occasioni.
26′ Primo giallo della sfida: è per Tona, capitano del Finale.
18′ Gran palla di Buonocore per Destito che però non riesce a impattare bene di testa.
15′ Poco da segnalare in questo primo quarto d’ora a livello di occasioni. Tanta corsa e intensità per entrambe le squadre.
7′ Sprint di Buonocore che si prepara alla conclusione, murata dalla difesa del Finale. Secondo il Ceriale ci sarebbe stato un fallo, non è dello stesso avviso Kartal. Tira poi Renda che però non centra lo specchio.
5′ Prime fasi di studio tra le due formazioni: Ceriale vuole tenere il possesso, Finale attivo nei movimenti senza palla in pressione.
Inizia la partita!
Primo tempo
Le formazioni:
Ceriale: 1 Gallo, 2 Zaytsev, 3 Quartieri, 4 Negroni, 5 Buonocore, 6 D’Aiuto, 7 Destito, 8 Beluffi L, 9 Rosso, 10 Mariani, 11 Renda. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Andreetto, 14 Miranda, 15 Guaraglia, 16 Gaudino, 17 Franco, 18 Kacellari, 19 Beluffi F, 20 Molina. Allenatore: Mambrin.
Finale: 1 Grenna, 2 Tancredi, 3 Vuillermoz, 4 Puddu, 5 Arzarello, 6 Tona, 7 Barbero, 8 Olivieri, 9 Risso, 10 Ferrara, 11 Dagnino. A disposizione: 12 Mondino, 13 Amatruda, 14 Medas, 15 Caligaris, 16 Mallarino, 17 Ballone, 18 Minetti, 19 Bazzano, 20 Polito. Allenatore: Alessi.
Arbitra Kartal di Imperia, coadiuvato da Morbelli e Hasa di Albenga.
Il Ceriale e il Finale si sfidano nell’ultima giornata del girone, decisiva per il passaggio del turno. Le due squadre si trovano a punteggio pieno con i giallorossoblù che hanno a disposizione due risultati su tre vista la migliore differenza reti.