Coppa Italia Promozione, la Baia Alassio cade di nuovo all’ultimo: il Finale vince 4-2

Siamo già a settembre, ma è stata ancora una partita da calcio d’agosto. Tra Baia Alassio e Finale finisce 2-4. Tanti gol, ma anche tante sviste e imprecisioni. Insomma, in vista dell’inizio del campionato entrambe le squadre hanno da mettere a posto qualche pezzo.

Partono bene i gialloneri, più pimpanti e aggressivi rispetto a un Finale con il freno a mano. La squadra di Alessi ha fatto molta fatica in costruzione, e proprio perdendo palla in uscita ha subito il gol dello svantaggio. La firma è stata di Melegazzi. All’improvviso però i giallorossoblù rispondono con Bazzano, al 44′. Il Finale sfrutta l’eccessivo spazio tra difesa e centrocampo lasciato dalla Baia e trova così il pari.

Nella ripresa gli ospiti completano la rimonta: punizione di Ballone al 61′ che si insacca. La risposta della Baia Alassio è immediata: cross dalla sinistra di Gibilaro e deviazione di Daniele Puddu che fa autorete. Le squadre si allungono nell’ultimo quarto di gara, lasciando spazio a ripartenze da ambo le parti. È però un episodio a indirizzare la gara: corner dalla destra e la zampata vincente di Polito porta avanti il Finale. 3-2 all’88’ che costringe la Baia a sbilanciarsi per riagguantare la parità. I gialloneri però calano anche il livello di attenzione e Vinci perde una palla velenosa in pieno recupero che manda in porta Tona. Arriva dunque il definitivo 2-4. Il Finale fa due su due e si porta a sei punti, altra beffa invece per la Baia Alassio

La cronaca

BAIA ALASSIO 2 (30′ Melegazzi, 63′ D. Puddu (AG)) vs FINALE 4 (44′ Bazzano, 61′ Ballone, 88′ Polito, 90+4′ Tona)

90+5′ Finisce qui, poker del Finale che all’ultimo trova un’altra vittoria.

90+4′ La chiude qui il Finale! Palla persa da Vinci che spalanca a Polito le porte per il contropiede, il 19 serve Ferrara che va al tiro. Respinge inizialmente Pampararo, ma non può nulla sul tap-in di Tona.

90+2′ Il Finale gioca con il cronometro e tiene palla nei pressi della bandierina.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

88′ Tris del Finale! Necessaria una palla inattiva per il vantaggio giallorossoblù: corner dalla destra, nella mischia la spunta Polito che fa 3-2.

87′ Sardo completa i cambi: esce Cannizzaro, entra Raso.

86′ Escono due marcatori: nel Finale Bazzano lascia spazio a Ferrara, nella Baia Alassio esce Melegazzi ed entra Fumagalli.

82′ Fallo su Tancredi al limite dell’area, punizione insidiosa per il Finale. Ballone sceglie la via del cross, pallone verso la testa di Halaj: parata clamorosa di Pampararo che con il piede tiene in piedi la Baia. Sulla ribattuta colpisce Tona ma trova un’altra deviazione e si riparte con un calcio d’angolo.

80′ Altra modifica per Sardo: in campo Gasco al posto di Sacco.

75′ Sterzata e destro a incrociare di sul primo palo di Piedepalumbo: conclusione fuori di poco. Buona chance per la Baia Alassio.

73′ Cambia in attacco Alessi: in campo Halaj, punta di peso, fuori Risso, molto più leggero. Il tecnico giallorossoblù cambia l’assetto del proprio attacco.

71′ Giallo per Vinci che ferma la ripartenza giallorossoblù. Squadre che hanno perso le distanze in questi ultimi minuti, comprensibile che si faccia ricorso ai falli tattici.

69′ Fuori Paltrinieri, dentro Piedepalumbo. Secondo cambio per Sardo che toglie uno dei migliori in campo.

66′ Dopo la reazione immediata, la Baia Alassio non si ferma. Cross dalla sinistra di Cannizzaro che viene respinto, corner per i gialloneri che aumentano i giri del motore.

63′ Pareggia subito la Baia! Cross di Gibilaro dalla sinistra, deviazione sfortunata di Daniele Puddu che colpisce di stinco e fa autogol. 2-2 al Ferrando.

61′ Finale avanti! Punizione sul centro-sinistra di Ballone che scavalca la barriera e si insacca alla destra di Pampararo. La squadra di Alessi che rimonta il match.

60′ Impatto eccellente di Polito sul match. Cavalcata sulla fascia destra del numero 19 che va al cross teso, sul secondo palo c’è Minetti che svirgola e non trova la porta. Il pallone finisce poi sui piedi di Bazzano che conclude fuori. Finale pericoloso.

59′ Punizione dai venticinque metri di Sacco. Mattonella interessante, respinge bene la barriera.

57′ Cambio in attacco per Alessi: fuori Tavarone, comincia il match di Polito.

55′ Squillo del Finale che si riaffaccia nell’area avversaria. Porta palla Bazzano che poi serve Tavarone, destro dal limite che viene murato.

52′ Cambio per Sardo: fuori Di Mari, dentro Castagna. La Baia cambia il centravanti.

50′ Baia Alassio a un passo dal vantaggio! Cambio gioco per Paltrinieri che va a calciare con il destro, conclusione imprendibile per Grenna ma Tancredi interviene in scivolata sulla linea e salva il Finale.

Si riprende un cambio: entra Ballone al posto di Arzarello. Fischia Cambiaso, si riparte.

Secondo Tempo

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Meglio i gialloneri, ma il Finale l’ha ripresa all’ultimo. Partita apertissima.

44′ Pari improvviso del Finale! Buona verticalizzazione dalla difesa, tanto spazio per Bazzano che avanza e combina bene con Tavarone. Il 10 calcia dal limite, destro che si insacca. 1-1 al Ferrando.

40′ Gran lavoro spalle alla porta di Di Mari che gestisce molto bene le verticalizzazioni dei compagni. Arzarello, tra i più in difficoltà in questo primo tempo, non riesce mai ad anticiparlo.

37′ Finale in difficoltà anche nella gestione delle palle lunghe. La difesa giallorossoblù non riesce ad addomesticare bene i palloni e soffre sull’immediata aggressione dei gialloneri.

34′ Alessi spende il primo cambio: fuori Mallarino, dentro Minetti.

33′ Il Finale prova a ripartire con Bazzano, gran chiusura di Bologna che ferma la ripartenza e di mestiere conquista un calcio di punizione. Buona partita finora del classe 2008.

30′ Baia Alassio in vantaggio! Perde palla il Finale sulla corsia di destra, riconquistano i gialloneri con Di Mari che va al tiro. Respinge bene Grenna, ma il pallone finisce nella zona di Melegazzi che non sbaglia. 1-0 per i gialloneri.

26′ Altro lampo dei gialloneri. Mancino a giro di Melegazzi: conclusione precisa ma non troppo potente, blocca Grenna.

24′ Ennesimo pallone sbagliato in impostazione dal Finale, stavolta impreciso Giacomo Puddu. La squadra di Alessi sta facendo molta fatica a costruire.

22′ Indiavolato Vinci va in pressione su Mallarino e recupera il pallone. Il terzino giallonero serve Di Mari che tenta la conclusione da fuori area, respinge Arzarello.

20′ Chance per la Baia: Cannizzaro si accentra e va a calciare con il mancino, conclusione rasoterra parata da Grenna.

18′ Se il Finale si prende qualche rischio in più nella costruzione dal basso, la Baia va sul sicuro e sulla pressione alta degli avversari cerca subito il rinvio lungo. Insomma, due proposte di gioco abbastanza diverse tra loro.

15′ Slalom di Paltrinieri che riceve palla sulla linea laterale e entra in area saltando due avversari. Buona la chiusura della difesa giallorossoblù che non fa arrivare al tiro il numero 8.

11′ Balbetta il Finale sulla pressione offensiva di Di Mari. Grenna riesce ad anticipare l’attaccante giallonero, ma non è il primo rischio che il Finale corre nella propria metà campo.

10′ Punizione dai trenta metri per il Finale. Salgono in area i saltatori, ma il cross di Risso è impreciso e si spegne sul fondo.

6′ Indicazioni tattiche: 4-3-3 per la Baia Alassio, 3-4-2-1 per il Finale. Per Alessi Tavarone e Risso sono le due punte, con Bazzano che agisce alle spalle. Nel tridente di Sardo invece Melegazzi a destra, Di Mari riferimento centrale e Cannizzaro largo a sinistra.

4′ Rischia il Finale in fase di costruzione. Arzarello perde una palla velenosa in uscita, non ne approfitta Cannizzaro che perde l’occasione.

2′ Primo tentativo del match: ci prova dalla distanza un ambizioso Vinci, conclusione respinta dalla difesa ospite.

Problema risolto, si parte. Primo possesso per il Finale.

Primo Tempo

Si partirà con qualche istante di ritardo per un problema alla rete.

Cinque modifiche nella Baia Alassio rispetto all’ultima gara: partono dall’inizio Pampararo, Vinci, Bologna, Messaoud e Cannizzaro. Quattro cambi anche nel Finale: giocano titolari Mallarino, Arzarello, Tancredi e Giacomo Puddu. Panchina per due bomber, Castagna e Halaj.

Le formazioni ufficiali:

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Gibilaro, 4 Bologna, 5 Messaoud, 6 Aicardi, 7 Melegazzi, 8 Paltrinieri, 9 Di Mari, 10 Sacco, 11 Cannizzaro. A disposizione: 12 Molinaro, 13 Sufali, 14 Fumagalli, 15 Gasco, 16 Piedepalumbo, 17 Raso, 18 Castagna, 19 Combi, 20 Mastroianni. Allenatore: Enrico Sardo.

Finale: 1 Grenna, 2 Mallarino, 3 D. Puddu, 4 Arzarello, 5 Tancredi, 6 Tona, 7 Belvedere, 8 G. Puddu, 9 Tavarone, 10 Bazzano, 11 Risso. A disposizione: 12 Mondino, 13 Barbero, 14 Minetti, 15 Ballone, 16 Vuillermoz, 17 Olivieri, 18 Ferrara, 19 Polito, 20 Halaj. Allenatore: Diego Alessi.

L’arbitro del match è Thomas Cambiaso di Imperia. Gli assistenti sono Salvestrini e Parodi (Albenga)

È iniziata con risultati diametralmente opposti la stagione di Baia Alassio e Finale. I gialloneri hanno perso 3-2 nel recupero contro il Ceriale, mentre i giallorossoblù hanno sconfitto con lo stesso punteggio il Pontelungo. Indicazioni positive, in ogni caso, alla prima uscita. Per questo le squadre di Sardo e Alessi vogliono confermarsi e ultimare i preparativi in vista dell’inizio di campionato.

Ricordiamo che la Promozione comincerà settimana prossima: la Baia Alassio sarà ospite del Savona, mentre il Finale riceverà al Borel l’Albissole. Prima però c’è da pensare alla Coppa: i giallorossoblù possono avvicinarsi sempre di più al passaggio del turno, la Baia può riaprire i giochi.