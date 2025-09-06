Coppa Italia Eccellenza, la S.F. Loano punta il Taggia per il ritorno. Alberto: “Il pareggio non va bene, vogliamo ribaltarla”

La S.F. Loano si prepara al secondo match stagionale, per l’esattezza al secondo match della Coppa Italia di Eccellenza. Gara di ritorno contro il Taggia, contro cui la squadra di Lupo ha ben figurato al Merlo di Ceriale domenica scorsa, recuperano nel finale il risultato di 2-1 e premiando gli sforzi fatti durante l’arco di tutti i 90 minuti di un match quasi ad una sola metà campo, specialmente nel secondo tempo.

Subito la rete di Campelli a sbloccare le marcature, un gran gol su punizione, a cui segue la rete di Peirano intorno alla metà della prima frazione. Ad inizio secondo tempo sono i rossoblù a fare la gara, non mollando nemmeno dopo aver subito la rete di Pellicanò su rigore, unica vera occasione dei giallorossi del secondo tempo. A premiare la prova per i suoi è Alberto, che con il tap in regala un ritorno più tranquillo in trasferta.

Buoni spunti per questo inizio di stagione, ma Lupo in intervista vuole trasmettere di più ai suoi: più tenacia e attenzione, aspetti su cui avrà lavorato in settimana in preparazione alla sfida. Sarà però una gara da dentro o fuori, chi vincerà la partita passerà al turno successivo, e di ostacoli in novanta minuti possono presentarsi diversi per entrambe le squadre.

“Prima partita ufficiale volevamo far bene e potevamo fare meglio”, queste le parole di Alberto al termine della gara di andata, conscio anche lui che c’è ancora molto da lavorare: “Siamo però soddisfatti, abbiamo giocato contro una squadra organizzata. Un pareggio all’andata non va bene, ma ci accontentiamo, proviamo a ribaltarla al ritorno”

“Ai punti forse meglio noi – continua Alberto -, però alla fine il risultato è quello che conta. Questo pareggio deve essere un buon inizio per andare ad ogni partita, ogni domenica a fare sempre di più per toglierci qualche soddisfazione”.

Una rete arrivata su punizione al poco dall’entrata in campo del difensore. Una rete che non si aspettava: “Ovviamente no. Sono alcuni fattori che hai e se ti trovi nel posto giusto poi escono. S enza di me ci sarebbe stato qualcun altro e per fortuna è andata così“.