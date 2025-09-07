  • News24
Match day

Coppa Italia e Coppa Liguria: i risultati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Il punto sul weekend delle squadre savonesi. Taggia vs S.F. Loano non disputata per mancata presenza dell'ambulanza

Albissola Vs Legino

Coppa Italia Eccellenza: ottavi di finale

In grassetto la squadra qualificata

Carcarese – Fezzanese; andata 0-0; ritorno: 2-4.

San Francesco Loano – Sporting Taggia Sanremo; andata 2-2, ritorno: annullata.

Athletic Club Albaro – Campomorone Sant’Olcese; andata 1-0, ritorno: 0-5.

Molassana Boero – Bogliasco; andata 1-1, ritorno: 2-1.

Arenzano – Golfo Paradiso Pro Recco; andata 2-1; ritorno: 1-2.

Busalla – Pietra Ligure; andata 0-4; ritorno: 3-1.

Genova Calcio – Voltrese; andata 0-0, ritorno: 1-1.

Millesimo – Rivasamba; andata 0-1; ritorno: 3-2.

Coppa Italia di Promozione (2^ giornata)

Girone A

Pontelungo 1 – 2 Ceriale; Baia Alassio 1 – 1 Finale (la cronaca), (in aggiornamento).

Classifica in aggiornamento:  Ceriale 6, Finale 4, Baia Alassio 1, Pontelungo 0.

Girone B

Savona 2 – Bragno 1 (la cronaca); Albissole 1 – 0 Legino.

Classifica: Albissole 6, Savona 4, Legino 1, New Bragno 0.

Coppa Liguria di Prima Categoria (1^giornata)

Girone B

Andora 1 – 0 Oneglia, Virtus Sanremese 2 – 0 Golfo Dianese

Classifica: Virtus Sanremese 3, Andora 3, Oneglia 0, Golfo Dianese 0.

Girone C

San Filippo Neri 1 – 2 Albingaunia Sport Albenga (la cronaca), Borghetto 0 – 1 Cisano

Classifica: Albingaunia Sport Albenga 3, Cisano 3, San Filippo Neri 0, Borghetto 0.

Girone D

Altarese 1 – 1 Cengio (la cronaca), Dego 1 – 1 Quiliano&Valleggia

Classifica: Altarese 1, Cengio 1, Dego 1, Quiliano&Valleggia 1.

Girone E

Veloce 0 – 2 Speranza, Virtus Don Bosco 3 – 3 Sciarbo&Cogo

Classifica: Speranza 3, Sciarbo&Cogo 1, Virtus Don Bosco 1, Veloce 0.

 

