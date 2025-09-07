Coppa Italia e Coppa Liguria: i risultati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Coppa Italia Eccellenza: ottavi di finale
In grassetto la squadra qualificata
Carcarese – Fezzanese; andata 0-0; ritorno: 2-4.
San Francesco Loano – Sporting Taggia Sanremo; andata 2-2, ritorno: annullata.
Athletic Club Albaro – Campomorone Sant’Olcese; andata 1-0, ritorno: 0-5.
Molassana Boero – Bogliasco; andata 1-1, ritorno: 2-1.
Arenzano – Golfo Paradiso Pro Recco; andata 2-1; ritorno: 1-2.
Busalla – Pietra Ligure; andata 0-4; ritorno: 3-1.
Genova Calcio – Voltrese; andata 0-0, ritorno: 1-1.
Millesimo – Rivasamba; andata 0-1; ritorno: 3-2.
Coppa Italia di Promozione (2^ giornata)
Girone A
Pontelungo 1 – 2 Ceriale; Baia Alassio 1 – 1 Finale (la cronaca), (in aggiornamento).
Classifica in aggiornamento: Ceriale 6, Finale 4, Baia Alassio 1, Pontelungo 0.
Girone B
Savona 2 – Bragno 1 (la cronaca); Albissole 1 – 0 Legino.
Classifica: Albissole 6, Savona 4, Legino 1, New Bragno 0.
Coppa Liguria di Prima Categoria (1^giornata)
Girone B
Andora 1 – 0 Oneglia, Virtus Sanremese 2 – 0 Golfo Dianese
Classifica: Virtus Sanremese 3, Andora 3, Oneglia 0, Golfo Dianese 0.
Girone C
San Filippo Neri 1 – 2 Albingaunia Sport Albenga (la cronaca), Borghetto 0 – 1 Cisano
Classifica: Albingaunia Sport Albenga 3, Cisano 3, San Filippo Neri 0, Borghetto 0.
Girone D
Altarese 1 – 1 Cengio (la cronaca), Dego 1 – 1 Quiliano&Valleggia
Classifica: Altarese 1, Cengio 1, Dego 1, Quiliano&Valleggia 1.
Girone E
Veloce 0 – 2 Speranza, Virtus Don Bosco 3 – 3 Sciarbo&Cogo
Classifica: Speranza 3, Sciarbo&Cogo 1, Virtus Don Bosco 1, Veloce 0.