Coppa Italia di Serie D, Arras subito decisivo alla prima con il Vado: “Ci siamo fatti trovare pronti”

Vado. Non si fa attendere Davide Arras. Il nuovo innesto offensivo del Vado si rende subito decisivo alla sua prima partita in maglia rossoblù. Contro la Sanremese è proprio grazie al suo gol che la squadra di Roselli è riuscita ad avanzare in Coppa Italia di Serie D. Basta solo il suo gol per i trentaduesimi di finale, in una prova che ha prodotto molto in fase offensiva senza trovare però diverse possibili reti.

Subito decisivo il tridente che al Chittolina si potrebbe vedere spesso durante l’anno. All’ingresso in campo di Enock Barwuah e Vita, è proprio quest’ultimo a favorire il gol dell’attaccante. Cross arpionato e pallone dentro per Arras che non deve far altro che depositare la sfera dietro la schiena di Gattuso.

“È stata una buona partita, ci siamo fatti trovare pronti”, è soddisfatto il giocatore rossoblù al termine del match, in contrapposizione con le parole di mister Roselli che in intervista ha spiegato di volere più grinta nelle prossime uscite: “Tutti hanno risposto bene, da chi è entrato a chi ha giocato dall’inizio. Sono ottimi segnali, anche perchè siamo tutti giocatori importanti. Dovremmo essere capaci a sfruttare il nostro momento quando il mister vorrà”.

Tanti palloni creati ma zero marcature, al sessantesimo il doppio cambio che crea il tridente offensivo: “Il mister ha voluto cambiare qualcosa davanti per cercare di essere più offensivi. Ci siamo riusciti, abbiamo creato in quel momento il pallone della rete“.

Quest’anno una quasi totale rivoluzione per riprendere da dove si era fermato lo scorso campionato: “È anni che Vado è una società importante, ha una rosa è importante ed anche quest’anno ha operato molto bene sul mercato. Vita? È un grandissimo giocatore, non c’è bisogno che lo dica io. Oggi è entrato e ha fatto la differenza”.

Per il primo gol in rossoblù: “Nessuna dedica. Forse ai ragazzi, siamo già un gruppo molto affiatato, ma dobbiamo ancora capire determinati concetti. Siamo all’inizio, ma il mio gol è tutto merito della squadra. Cosa ci è mancato negli ultimi metri? Un po’ di lucidità. È ancora la prima partita, contro una squadra di livello come la Sanremese, ed è stato un buon test per noi”.

Prima partita contro la Sanremese in coppa, prima partita in campionato contro la Sanremese: “È un incrocio particolare, non mi era mai successo. Ci faremo trovare nuovamente pronti come anche loro credo. La più forte da affrontare? Sono tutti molto duri, almeno sulla carta. Ogni punto raccolto sarà importantissimo, soprattutto contro le squadre che sulla carta si parte più avvantaggiati”.