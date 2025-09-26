Savona. “Free Palestine, giù le mani dai bambini“. Un’altra mobilitazione per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Savona scende di nuovo in piazza dopo lo sciopero generale di lunedì e il corteo di venerdì scorso.

Una delegazione in rappresentanza delle associazioni che hanno organizzato la manifestazione è stata ricevuta dal prefetto: “Abbiamo presentato le nostre richieste – spiega Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil -. La prefettura si è presa l’impegno di mandare il nostro documento al ministero dell’interno. Oggi pomeriggio abbiamo fatto questa ulteriore iniziativa”.

La mobilitazione è stata organizzata dopo gli “ennesimi e gravissimi” attacchi avvenuti nei confronti della Global Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza “dove continuano a consumarsi inaccettabili crimini nei confronti della popolazione civile”. E viene chiesto al governo italiano di “adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine”.

Le associazioni chiedono il cessate il fuoco: “E’ necessario raggiungere un immediato cessate il fuoco, consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e aprire il prima possibile un processo che garantisca il diritto dei due popolo di coesistere civilmente. Oggi è a rischio l’esistenza stessa del popolo palestinese e di fronte a questo nessuno può tacere”.

La richiesta al governo è sempre la stessa: “Riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina, ottenere il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri politici, di interrompere ogni accordo militare e commerciale con il governo di Israele e di agire seguendo il diritto internazionale affinché siano garantiti corridoi umanitari”.

Gaza, presidio in piazza Saffi a Savona

Il presidio di oggi è stato organizzato dai seguenti gruppi e associazioni: Cgil Sv, UDI Sv, Auser Sv, Caritas Sv, Fondazione Diocesiana Comunità Servizi, Libera Savona, Emergency Savona, Acli Sv, Aned Sv, Circolo Italia Cuba Celle/Sv, Anpi Provinciale Sv, Fondazione Isrec Sv, Federconsumatori Sv, Sunia Sv, Bottega della Solidarietà coop Sociale, Cub Savona/Valbormida, Medicina Democratica, Savona Disarmo, Sanitari per Gaza Liguria, Liguria Palestina Savona, Attac Savona, NoRearmEurope Savona, Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Assemblea Villapiana antifascista e antirazzista, Sial Cobas Sv.