Consiglio straordinario sul porta a porta, martedì la commissione dei capigruppo per stabilire modalità e tempi: “Chiesto 40 giorni fa”

Savona.”Martedì si terrà finalmente la commissione dei capigruppo consigliari per stabilire modalità e tempi di svolgimento del consiglio straordinario sui rifiuti che io ed i miei colleghi di tutta l’opposizione abbiamo chiesto ormai oltre 40 giorni fa e che con incredibile ritardo non è ancora stata convocata”. Lo ha detto il consigliere comunale Fabio Orsi che aggiunge: “Torniamo a parlare di spazzatura che è meglio. Visto che per qualche tempo la politica cittadina tra silenzi, attese e, infine, lettere senza francobolli e “colpi di scena” finali (il riferimento è al caso Di Padova) si è occupata d’altro, torniamo ad occuparci di quello che vediamo e viviamo ogni giorno quando scendiamo per strada: decoro, pulizia, viabilità, lavori “in corso”, sicurezza, impianti sportivi, commercio che mi pare molto meglio e assai urgente visto lo stato dell’arte”.

“Premesso che la decisione definitiva sul come e quando spetterà al presidente (che dimostrerà o meno la sua terzietà) e confidando non finisca a colpi di maggioranza come spesso accade, la riunione di martedì è importante perché sarà compito di noi consiglieri proporre e suggerire enti, associazioni, istituzioni, comitati, e anche gruppi social che tramite loro rappresentanti vorranno manifestare finalmente in una sede pubblica il loro pensiero sull’avvio del sistema di raccolta, esprimere opinioni, critiche, suggerimenti, denunciare disservizi o, magari, plaudire e complimentarsi“.

“Questo – spiega Orsi – è lo scopo della richiesta che (purtroppo senza nessun avvallo della maggioranza comunale) abbiamo avanzato a fine luglio dopo che furono discusse alcune interpellanze che io ed alcuni colleghi presentammo. Io e tanti altri abbiamo già detto come la pensiamo, cosa avremmo fatto di profondamente diverso e come pensiamo che stiano andando le cose, ma è bene che si esprima la città. Naturalmente chiederemo siano presenti i vertici SEA -S e la giunta comunale per evitare di suonarcela e cantarcela da soli“.

“In questi giorni stiamo contattando come consiglieri le persone che avevano manifestato la loro intenzione di intervenire. Invito i soggetti a cui sopra facevo riferimento a prendere contatti con il consigliere che ritengono, per portare il proprio contributo al dibattito ed aiutare a migliorare le cose, perché tra il dire di governare ascoltando i cittadini e farlo veramente, purtroppo, c’è di mezzo il mare”, conclude Orsi.