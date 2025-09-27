Congresso di FdI Savona, Matteo Debenedetti eletto coordinatore cittadino

Savona. Si è svolto questa mattina, presso la Sala Nassiriya di Palazzo Nervi, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Savona in un clima di “forte partecipazione e unità”.

Ad aprire i lavori, il presidente di Regione Marco Bucci. I saluti istituzionali sono stati anche portatati da Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona. L’assise ha visto riuniti i due circoli cittadini del partito, “Savona Tricolore” e “Savo Oppidum Alpinum”, che hanno scelto di presentarsi insieme, uniti da “un patto politico condiviso, per eleggere un nuovo coordinatore cittadino”.

Il congresso si è concluso con l’elezione per acclamazione di Matteo Debenedetti, unico candidato proposto da entrambi i circoli. Un risultato che “certifica la coesione e la maturità politica del partito a livello locale, in una fase in cui Fratelli d’Italia consolida la propria leadership territoriale e guarda con ambizione alle elezioni comunali del 2027, quando i savonesi saranno chiamati a rinnovare l’amministrazione cittadina”.

A presiedere i lavori è stato Rocco Invernizzi, consigliere regionale e scelto per guidare l’assise in virtù del suo ruolo istituzionale e politico. Invernizzi ha voluto sottolineare l’importanza del percorso condiviso tra i due circoli cittadini: “Oggi è una giornata importante per Fratelli d’Italia a Savona. Aver celebrato un congresso unitario, con un solo candidato condiviso, dimostra che siamo un partito coeso, maturo e pronto a lavorare per i cittadini, unitamente a tutti gli altri circoli presenti sul territorio nella provincia di Savona. La politica ha senso solo se si occupa dei problemi reali della gente: dal lavoro alla sicurezza, dalla casa alla famiglia. Questo è il nostro impegno, e con l’energia e la responsabilità che ci trasmette Giorgia Meloni, continueremo a crescere anche qui, in vista delle elezioni del 2027. Dobbiamo arrivare carichi, determinati e pronti a governare. Ringrazio l’onorevole Matteo Rosso, anche coordinatore regionale, il senatore Gianni Berrino, l’onorevole Maria Grazia Frija, il presidente del consiglio Stefano Balleari, l’assessore regionale Luca Lombardi, Massimo Nicolò e Simona Ferro. La loro presenza certifica l’importanza di questo momento”.

Matteo Debenedetti, al termine del congresso, ha ringraziato calorosamente tutti i partecipanti e i due circoli per il sostegno unanime, lanciando un messaggio di mobilitazione: “Assumo questo incarico con spirito di servizio e con l’umiltà di chi crede nella politica fatta sui territori. Ringrazio tutti per la fiducia: ora inizia un lavoro concreto, capillare, quotidiano. Saremo presenti nei quartieri, vicini alle famiglie, interlocutori affidabili per le categorie produttive e le realtà sociali. Il nostro compito è costruire un’alternativa seria e credibile per Savona”.

Il congresso ha rappresentato anche “un’occasione per discutere le priorità del territorio e rilanciare l’azione politica di Fratelli d’Italia nella città capoluogo, alla luce di un quadro nazionale che vede il partito confermarsi prima forza politica del Paese. L’unità dimostrata dai due circoli savonesi è un segnale politico forte, che lancia un messaggio chiaro: Fratelli d’Italia è pronto, strutturato e determinato ad affrontare le sfide future con una linea comune e una guida condivisa”.

Rosso: “Auguri a Debenedetti. Ora prepariamoci alle comunali”

L’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, commenta: “L’elezione unitaria di Matteo Debenedetti a coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia è una duplice buona notizia per Savona che da oggi ha sì una nuova guida politica, ma soprattutto perché è frutto di una sintesi che non divide, ma unisce il partito, un successo di merito e di metodo, quindi, che accolgo con vero favore sintomo della buona salute che gode il partito”.

“Faccio i miei auguri a Matteo e a tutta la squadra che lo accompagnerà in questa sfida – prosegue Rosso –. Oggi Savona è una città ferma, bloccata da una visione ideologica che è più attenta agli equilibri di partito e non ai bisogni della città. Russo pensa a salvare le poltrone della sua Giunta e non al bene dei cittadini. Per questo Fratelli d’Italia si presenta compatta come alternativa alla gestione della città, sul territorio disponiamo di donne e uomini che sanno fare politica e che hanno dimostrato responsabilità, come Filippo Marino e tutti coloro che lo hanno aiutato in questi anni. Persone capaci e su cui contiamo per costruire l’alternativa politica Savona del futuro”.

“In ultimo un grazie sentito a Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione Liguria, capace di trovare la sintesi coniugando fermezza e diplomazia portando il congresso ad un risultato che, sin dall’inizio, non era scontato” conclude Rosso.