Colpito da una scarica elettrica mentre usa l’idropulitrice: soccorso e trasportato in ospedale

E' successo in uno stabilimento balneare a Savona

Savona. Incidente in uno stabilimento balneare a Savona, ai bagni Sirena. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 16, davanti alle molte persone che erano presenti in spiaggia.

Secondo quando riferito una persona è stata colpita da una scarica elettrica mentre stava usando l’idropulitrice.

L’uomo, classe ’91, colpito dalla scossa, è caduto improvvisamente a terra. Immediato l’intervento del bagnino dei vicini bagni Bali che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell’incidente sono anche giunti gli ispettori di Asl2.

