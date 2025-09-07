Colpito da un proiettile, si aggrava uno dei feriti: trasferito al Santa Corona

Ponente. E’ stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per un aggravamento del quadro clinico, il tunisino di 18 anni colpito da un proiettile alla coscia intorno alle due della scorsa notte. Il giovane, che sul corpo presentava anche segni di numerose ferite da arma bianca, si era nascosto tra la vegetazione nel greto del fiume ed è stato soccorso solo stamane, dopo ore all’addiaccio, quando era già in uno stato di ipotermia.

Trasportato in prima battuta al pronto soccorso di Sanremo, in codice rosso di massima gravità, è stato poi trasferito presso il nosocomio pietrese per sanguinamento arterioso intramuscolare dell’arteria femorale.

Restano invece stabili le condizioni dell’altro migrante, un 30enne anch’esso tunisino, colpito di striscio da un proiettile.

Non è ancora chiaro se i due si siano sparati a vicenda o se invece sia stata una terza persona a esplodere i colpi di arma da fuoco. Quel che è certo, è che intorno alle 2.00 alcuni residenti hanno sentito gli spari e hanno allertato le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, polizia e carabinieri hanno trovato nel fiume i vigili del fuoco intenti a spegnere l’ennesimo incendio divampato all’interno dell’accampamento abusivo, ma dei feriti, così come dell’arma, non c’era alcuna traccia.

Solo stamane i due migranti colpiti sono stati visti nei pressi del piazzale antistante il cimitero. A quel punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I carabinieri hanno perlustrato a lungo la tendopoli sotto il cavalcavia, ascoltando i presenti per raccogliere informazioni. Le indagini sono ancora in corso.

