Cairo Montenotte. Una colata di fango, l’ennesima, emerge dall’invaso artificiale di San Giuseppe, ora che la piena del fiume, causata da un’ondata di maltempo che ha messo di nuovo in ginocchio la Valbormida, sta battendo la ritirata.

Fortunatamente nel sito produttivo dell’ex Cairo Reindustria non si sono verificati danni importanti, a differenza dell’ottobre scorso. Qualche allagamento, ma la situazione è stata meno critica dell’evento alluvionale del 2024.

Da tempo il lago attende una bonifica per essere sfangato: sono decenni che se ne parla e sono stati chiesti alla Regione Liguria 14 milioni di euro per l’intervento.

Il bacino si trova sulla confluenza di due rami della Bormida, era stato realizzato per la riserva di acqua delle industrie del territorio ma ad ogni occasione di maltempo l’alveo rappresenta un pericolo per il decorso del fiume.