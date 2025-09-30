Club Milano – Celle Varazze: il Giudice Sportivo accoglie il ricorso, la nuova classifica

Il ricorso del Club Milano riferito alla partita persa 1 a 0 contro il Celle Varazze è stato accolto. Il Giudice Sportivo ha sancito la vittoria a tavolino della squadra lombarda.

Il difensore Scarfò è stato schierato nel match disputato all’Olmo-Ferro nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica inflittagli al termine dei playoff di Promozione l’anno scorso quando giocava nella Sestrese.

Le civette pagano quindi a caro prezzo un errore dietro alla scrivania, che costringe la squadra a passare da 7 a 4 punti in classifica. Un bottino particolarmente magro dopo cinque giornate in cui, guardando avversari e prestazioni il Celle Varazze avrebbe meritato qualche punto in più, ad esempio contro Ligorna e Vado.

Serie D Girone A: la classifica dopo il quinto turno

Vado 15; Varese 13; Ligorna e Chisola 11; Biellese 8; Saluzzo, Sestri Levante 7; NovaRomentin, Lavagnese, Asti, Derthona 6; Valenzana e Club Milano 5; Gozzano e Celle Varazze 4; Sanrmese e Cairese 3; Imperia 1