In bilico

Serie D, il Club Milano presenta il reclamo: tre punti con asterisco per il Celle Varazze

Le civette potrebbero vedersi annullata la vittoria per 1 a 0 firmata Akkari

Era nell’aria e così sarà. Il Club Milano presenterà reclamo per ribaltare il verdetto del campo che domenica ha detto 1 a 0 per il Celle Varazze. Le civette potrebbero dunque vedersi annullare la prima storica vittoria in Serie D.

Il Celle Varazze ha infatti schierato il difensore Andrea Scarfò. Il forte esterno classe 2008 aveva giocato anche alla prima di campionato persa contro il Ligorna 3 a 2.

Il giocatore era alla Sestrese lo scorso anno e, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo dello scorso 29 maggio, era stato squalificato per una giornata per recidività in ammonizione nelle sfide del playoff di Promozione tra i verdestellati e la Sammargheritese.

