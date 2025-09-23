Cisl Savona: “Bene il patto per l’industria, le priorità nuovi investimenti e insediamenti produttivi”

Savona. “Siamo favorevoli e diamo la nostra assoluta disponibilità alla proposta di un Patto per l’industria (intesa nella sua accezione più ampia) lanciata dalla presidente dell’Unione Industriali nell’ambito dell’assemblea annuale dell’associazione Anche per la Cisl, infatti, è indispensabile determinare le necessità più urgenti per il territorio, valorizzarne le potenzialità e, soprattutto, individuare le priorità da affrontare nell’ambito di un’azione condivisa e sostenuta da imprese, istituzioni e sindacato”.

Lo afferma Simone Pesce, responsabile Cisl Savona. E anche i dati fotografano uno stato di salute positivo con 179 imprese in più in provincia di Savona nell’ultimo trimestre dell’anno: “Da tempo sollecitiamo un maggiore coordinamento tra i soggetti coinvolti, che permetta il superamento della logica dell’intervento sulle emergenze e favorisca la programmazione dello sviluppo economico territoriale”.

“Investimenti pubblici e privati, insediamenti produttivi, filiere e comparti, contrattazione di secondo livello, formazione primaria e continua, infrastrutture, politiche energetiche sono solo alcuni dei tanti temi che occorre affrontare per progettare lo sviluppo economico territoriale dei prossimi anni consentendo la creazione di lavoro stabile e di qualità per le future generazioni. Adesso ci auguriamo che la proposta avanzata si traduca presto in azioni condivise”, conclude Pesce.