Cisano, rammarico per Hamati per il mancato passaggio del turno: “Dovevamo chiudere prima la partita”

Il Cisano di mister Porcella è fuori dalla Coppa Liguria ma, per poco più di un’ora, ha potuto mettere un piede negli ottavi di finale. E quel piede, più precisamente il destro, lo ha messo Artur Hamati che, intorno alla metà della prima frazione, ha segnato il rigore del momentaneo 1-0, che avrebbe garantito il passaggio del turno.

Alla fine a passare sarà l’Albingaunia grazie a Giordano, ma nei 70 minuti di gioco di Hamati, il Cisano si è reso più volte pericoloso per la difesa di Poggi. Tanti falli procurati, dribbling a non finire e qualche tiro tentato che non ha più di tanto impensierito Manti ma, se anche sui campi di terra il numero 10 riesce a brillare così, il giocatore avanzato sarà sicuramente l’arma in più dei biancoblù. Per lui già diversi i gol nelle partite amichevoli e nelle prime ufficiali, a dimostrare di essere al top della forma.

Un pareggio amaro arrivato in un momento in cui il Cisano aveva il passaggio del turno in tasca: “Non è andata come speravamo, sono episodi. Potevamo fare sicuramente meglio, eravamo in superiorità numerica. La squadra è comunque scesa in campo con la testa giusta, in difesa siamo stati impeccabili, non abbiamo sbagliato niente”.

“Anche per noi su questo campo non sarà facile – continua Hamati -, ma ci adattiamo essendo che ci alleniamo tutti i giorni qua e ci giochiamo la domenica, sarà un nostro punto di forza. Per oggi ci è girata male, abbiamo avuto sfortuna, era da chiudere prima questa partita“.

“Siamo ancora in preparazione, non siamo ancora al top della forma – chiosa l’attaccante -. Queste partite ci aiutano a vedere i fattori su cui lavorare. Oggi abbiamo dato l’anima, abbiamo combattuto su ogni pallone”.