Cisano, Porcella tuona: “Squalifiche folli. Arbitro da 10 se ha azzeccato un fuorigioco che si vede solo con il VAR”

Cisano. Un pareggio amaro arrivato negli ultimi minuti di gara che ha spento i sogni del Cisano. La squadra di Rossano Porcella è stata per più di un’ora con un piede agli ottavi di finale di Coppa Liguria. Contro l’Albingaunia, una prova maiuscola dei biancoblù, che nel proprio fortino ha blindato l’attacco ingauno per quasi tutta la partita.

Poi l’errore che è costato caro alla propria formazione e che ha portato al gol su rigore di Giordano, che ha sì tolto l’occasione alla squadra di passare al turno successivo, ma che non ha cancellato l’ottima prova disputata dalla sua squadra. Primo tiro in porta concesso al 78′ della partita, frutto di una prova difensiva impeccabile, oltre al gol all’ultimo secondo annullato per fuorigioco che avrebbe rovinato la festa ai tifosi presenti allo stadio Raimondo di Consciente.

“Il ‘Raimondo’ è il nostro fortino, ogni zolla è nostra”, concorda con la nostra analisi Porcella: “Oggi abbiamo dimostrato di valere come squadra, siamo una neopromossa. Ho dei ragazzi che caricano da un mese, lottano su ogni pallone, oggi meritavano il passaggio del turno. Ci teniamo un buon pareggio, contro una buona Albingaunia che in nove non ha mollato. Faccio i complimenti a Poggi che è stato anche un mio giocatore”.

“Siamo stati poco lucidi, il rigore è netto – continua Porcella -. Siamo arrivati con tante defezioni, tra cui Vignola e Campagna: due squalifiche folli di quattro giornate. In un torneo del genere, questi ragazzi avranno altre tre partite da scontare il prossimo anno. Stiamo esagerando, erano sì da espulsione, ma non per così tanto tempo”.

Una neopromossa decisamente rinforzata con individualità importanti: “Siamo preparati, sarà un campionato decisamente tosto, è ricco di squadre forti. Il ds Ricotta ha allestito un’ottima rosa sotto le mie indicazioni. Siamo competitivi, giovani, oggi si sono fatti vedere in campo i ragazzi, anche con qualche defezione. In nove contro undici mi devo tirare le orecchie. Non ho avuto il coraggio e la forza di portare a casa il secondo gol. Dispiace, ma va bene così, cercheremo di migliorare in queste disattenzioni finali. Il rigore è arrivato non per colpa di Vinci ma per colpa di una disattenzione tattica della difesa”.

“Non è una giustificazione – spiega l’allenatore -. Siamo stati bravi a contenerli sia con la difesa che col centrocampo. Probabilmente ai punti meglio noi, però è calcio non pugilato, contano i gol e siamo stati dei polli a sbagliare nel finale. Poi il nostro secondo gol annullato, l’arbitro deve prendere un 10 perchè ha azzeccato un offside che si sarebbe visto solo con il VAR, sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.

Porcella elogia il gruppo dopo queste prime tre partite ufficiali, una squadra che non ha ancora conosciuto la sconfitta: “Comunque tutto questo merito non va a me, io gestisco solo un gruppo di campioni, guerrieri, questi ragazzi mi stupiscono ogni partita. Mai disputato una partita di coppa con la formazione titolare, abbiamo giocato contro la San Filippo in due giocatori in meno per 40 minuti come oggi l’Albingaunia. Siamo bravi, ora bisogna vedere se siamo ottimi“.