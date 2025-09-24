Ciclo dei rifiuti, Musso (Legacoop): “Fondamentale implementare la differenziata e avere impianti adeguati per la selezione dei materiali”

Savona. Come operatori privati del settore e gestori di impianti, anche Legacoop Liguria interviene nella discussione sul ciclo dei rifiuti, ritenuta “una sfida cruciale per il nostro territorio”.

“Sappiamo bene quanto sia fondamentale implementare al massimo la raccolta differenziata, ma è altrettanto importante dotarsi di impianti adeguati di selezione dei materiali derivanti da questa raccolta – spiega Fabio Musso, coordinatore provinciale di Legacoop Savona – Poi c’è il problema da affrontare della parte del rifiuto che non può essere selezionato. Non possiamo più permetterci di relegare la gestione del fine ciclo dei rifiuti alla semplice sepoltura in discarica. Soprattutto in aree come il savonese, dove le discariche hanno una scadenza breve e non potranno più essere prorogate”.

“La politica e le istituzioni sapranno individuare le aree idonee per la realizzazione di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti che dovranno controllare in maniera molto rigorosa e noi gestori ci potremo dedicare a raccogliere e selezionare, adottando le soluzioni impiantistiche più moderne ed avanzate per il ciclo finale dei rifiuti”.