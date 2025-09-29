Ciclismo, Alberto Nardin e Roberta Bussone conquistano la Granfondo Alassio 2025

Alassio. Chiusura di stagione in grande stile per il GS Alpi: la Granfondo Alassio è stato infatti l’ultimo appuntamento firmato dal comitato organizzatore lombardo, che ha permesso ai numerosi appassionati che non sono voluti mancare di vivere una bella giornata di sole e di mare sulla costa ligure.

A dare il via alla gara, alla quale hanno partecipato circa 600 ciclisti provenienti da tutta Italia e non solo, è stato presente Gianni Bugno, due volte campione del mondo, vincitore del Giro d’Italia e della Milano-Sanremo, trionfatore al Giro delle Fiandre e alla Classica di San Sebastián, per citare solo alcune delle vittorie conquistate nella sua eccezionale carriera. Gianni Bugno ha dato il via alla corsa insieme al vice sindaco di Alassio, Angelo Galtieri. Entrambi sono stati presenti anche in fase di premiazione conclusiva.

La gara è stata tiratissima fin dai primi chilometri, con i primi 50 km dove nessun gruppo è riuscito a fare la differenza sugli altri. Solo nella seconda parte di corsa, lunga in totale 90 km, i migliori sono riusciti ad avvantaggiarsi. Ad imporsi al termine dell’ascesa al Santuario della Madonna della Guardia è stato Alberto Nardin (BCP Bike), che è andato a imporsi distanziando di 9 secondi Luca Cavallo (om.cc). Sul podio assoluto di gara sale in terza posizione Patrick Facchini (Team Sildom Garda), a 2’20” dal vincitore.

Trionfo di Roberta Bussone nella gara femminile. La portacolori della Rodman si è imposta in solitaria: sul secondo gradino del podio sale Martina Cavallo (om.cc), mentre Maria Elena Palmisano (Team Garda Matergia) ottiene la terza piazza.

Al termine della gara, dove tutti i ciclisti hanno potuto pedalare lungo le strade liguri nella massima sicurezza, è stato possibile vivere il pasta party finale e le premiazioni in riva al mare di Alassio. “E’ stata davvero una giornata strepitosa – afferma soddisfatto Vittorio Mevio, presidente del GS Alpi – con una temperatura davvero molto gradevole e tanto sole. Siamo davvero felici dei tanti riscontri positivi che abbiamo avuto da tutti i partecipanti: con questa gara si chiude un 2025 pieno di soddisfazioni per il nostro gruppo sportivi e diamo già appuntamento a tutti al 2026 con il nostro calendario”.

Tutte le classifiche sono disponibili a questo link: https://www.endu.net/it/events/granfondo-alassio-/results

L’arrivo di Alberto Nardin

Il podio femminile