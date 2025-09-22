Ceriale rende omaggio al basket con Alessandro Abbio, campione della Virtus Bologna e della Nazionale

Ceriale ha reso omaggio a uno dei campioni del basket italiano degli anni ’90, Alessandro Abbio, guardia della Virtus Bologna ai tempi d’oro prima con il coach Alberto Bucci e poi con Ettore Messina, da sempre amante della cittadina cerialese.

Abbio, sopranominato “Picchio”, è infatti legato a Ceriale in quanto negli anni ‘80 veniva in vacanza e giocava continuamente nel campo della Pineta insieme ad un gruppo di ragazzi del posto e turisti con cui è rimasto sempre unito nonostante la sua carriera e una volta all’anno si ritrovano per la classica partitella da playground.

Nel weekend Abbio è tornato a Ceriale e ha potuto visitare il campetto da basket da poco ristrutturato.

L’inizio nel basket che conta con l’Auxilium Torino, poi la svolta nel 1994 con l’approdo alla Virtus Bologna. Nel suo palmares tre scudetti, due coppe dei campioni, quattro coppe Italia e una supercoppa italiana. Infine, dopo essere approdato in Spagna nelle fila del Valencia, ha conquistato anche una Euro Cup.

È stato per anni giocatore della nazionale di basket, con la quale ha trionfato nell’Europeo del 1999, medaglia d’argento agli Europei del 1997 e un quinto posto alle Olimpiadi di Sydney nel 2000.

Dopo il ritiro, intraprese l’attività di allenatore.

“E’ stato un onore e un grande piacere accogliere a Ceriale un grande campione del nostro basket, che ha scritto pagine indimenticabili della storia cestistica” affermano l’assessore comunale Daniele Gaglioti e Pietro Romano, storico responsabile del basket Ceriale.

“Una presenza che rafforza ancora la vocazione di Ceriale per lo sport e gli investimenti messi in atto per i nostri impianti sportivi” conclude l’assessore cerialese.