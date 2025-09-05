Ceriale, inaugurato il sintentico del “Merlo B”

Ceriale. Una giornata molto importante per il Ceriale Calcio. Oggi, venerdì 5 settembre 2025, è stato inaugurato il nuovo sintetico a 9 del Merlo “B” con il primo ingresso in campo da parte dei bambini del nostro Settore Giovanile.

Un importante passo avanti nella volontà del Club di offrire una sempre migliore offerta ai nostri tesserati e alle loro famiglie.

“Questo campo è veramente bello – dichiara Marinella Fasano, Sindaco di Ceriale presente all’inaugurazione -. Bisogna anche fare i complimenti all’Ufficio Tecnico, in particolare a Luigi Giordano. Questi bambini sono meravigliosi: vi auguro di divertirvi, di giocare e di essere sempre i migliori”.

Parola poi all’Assessore allo Sport Daniele Gaglioti: “Questo è un tassello fondamentale per Ceriale Calcio affinché possano svolgere la loro opera in maniera eccezionale come stanno facendo”.

“Questa è un po’ la continuità di quello che abbiamo fatto nel campo a 11 – commenta il Vicesindaco Luigi Giordano -. Questo per fare in modo che atleti e bambini possano esprimersi al meglio nel loro sport. È veramente un’attrazione, abbiamo un polo sportivo che non hanno tutti e questo ci inorgoglisce perché sicuramente faremo delle ottime aggregazioni per i bambini e i campionati sicuramente saranno una conseguenza di questo sforzo che abbiamo fatto per tutelare tutti i bambini e i giovani”.

Poi il Presidente Giuseppe Fresia ha invitato alla prima corsa sul nuovo prato verde cerialese. E ora la palla passa alle nostre più grandi passioni: il calcio e la gioia di praticarlo!