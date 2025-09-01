  • News24
Disagi

Ceriale, lavori sulla via Aurelia: viabilità a senso unico alternato

Dal 2 settembre intervento della Servizi Ambientali per la rottura di una tubazione

rottura tubazione ceriale

Ceriale. Dopo i lavori dello scorso mese di maggio, altro intervento sulla via Aurelia a Ceriale, in prossimità della stazione ferroviaria, da parte della Servizi Ambientali.

I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno domani mattina, martedì 2 settembre, alle 7.30.

L’intervento riguarda la rottura di una tubatura dell’impianto fognario cittadino.

Per tutta la durata dei lavori, la viabilità sarà a senso unico alternato: nelle ore a maggior flusso viario saranno presenti i movieri, mentre nelle altre fasce orarie la circolazione sarà regolata da un semaforo.

“La pianificazione dell’opera è stata indicata per la fine della stagione estiva e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di creare il minor disagio possibile” ha affermato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Luigi Giordano.

Secondo il cronoprogramma, entro una settimana l’intervento dovrebbe essere completato.

