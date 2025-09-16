Ceriale intitola due nuove piazze cittadine, a don Emanuele Raimondo e alla sorella Serafina

Ceriale. Si terrà giovedì 18 settembre, alle ore 16.00, nell’area antistante il cimitero comunale, la cerimonia di intitolazione di due nuove piazze realizzate dall’amministrazione comunale nell’ambito degli interventi di riqualificazione sul territorio: una sarà dedicata don Emanuele Raimondo, storico parroco di Ceriale negli anni ’70, un’altra per la sorella del sacerdote, Serafina Raimondo, una educatrice che ha lasciato una speciale ricordo in tutta la comunità cerialese.

Oltre al sindaco Marinella Fasano, al vice sindaco e assessore Luigi Giordano, agli esponenti dell’amministrazione e autorità civili, sarà presente il vescovo della diocesi Mons. Guglielmo Borghetti, con la benedizione delle due nuove piazze.

La proposta per la doppia intitolazione è arrivata dallo stesso vice sindaco Giordano, come atto di riconoscimento e ringraziamento per due personalità, molto legate tra loro non solo dal rapporto di parentela, rimaste nei cuori e nelle mente dei cittadini cerialesi per la loro costante attività al servizio della comunità locale, seppur in ambiti differenti.

“Una iniziativa voluto e portata avanti dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato ai Lavori Pubblici. Don Raimondo è stato un parroco generoso e sempre vicino ai bisognosi, così come sua sorella si è sempre prodigata nel ruolo di educatrice al servizio delle nuove generazioni”.

“a vera novità è che per la prima volta a Ceriale una piazza sarà intitolata ad una donna laica” afferma il vice sindaco Giordano.