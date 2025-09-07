Ceriale: il piano comunale per la pulizia di torrenti, rii e canali cittadini

A Ceriale sono iniziati, e proseguiranno per tutto il mese di settembre, i lavori per la pulizia dei rii, torrenti, canali e condotte per mitigare il rischio idrogeologico e prevenire possibili criticità in caso di eccessivi cumuli di pioggia.

L’azione a tutela del territorio comunale è coordinata dall’Ufficio Tecnico, che ha programmato gli interventi.

“Per quanto riguarda i canali di piccole dimensioni, i nostri operai specializzati in questo tipo di attività hanno già cominciato con la rimozione del verde infestante” afferma il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

“A breve, verso la metà di settembre, affideremo i lavori a una ditta specializzata per la pulizia e bonifica del torrente Torsero, del rio Fontana, del rio Verzerolo, del rio Corino e del rio San Rocco”.

Prevista la rimozione di arbusti, materiali e vegetazione eccessiva dai rii e torrenti, con una parallela bonifica delle canalizzazioni delle acque bianche del centro cerialese e in altre zone cittadine. Per le condotte le aspirazioni avverranno con Canal jet, una moderna e avanzata tecnologia di spurgo.

“I cambiamenti climatici ai quali stiamo assistendo, le anomale ondate di maltempo e l’intensità delle piogge impongono come prioritaria una puntuale pianificazione preventiva di interventi per arginare possibili esondazioni e allagamenti, con conseguenti danni al territorio” conclude Giordano.