Ceriale, i consiglieri di maggioranza si compattano con il sindaco: “Giordano voleva decidere per tutti”

Ceriale. “Piena Fiducia al nostro sindaco Marinella Fasano. Il nostro pensiero espresso in maniera semplice e sincera durante l’ultimo Consiglio comunale, oltre alla richiesta di non essere più rappresentati come capogrupo dal vice sindaco Luigi Giordano, sanciva una spaccatura della maggioranza per noi insanabile”.

Così i consiglieri comunali di maggioranza Nadia Viglizzo, Daniele Gaglioti, Gianbenedetto Calcagno, Barbara De Stefano e Maurizio Rainieri sul terremoto politico che sta investendo Ceriale.

“Vivevamo una situazione politica che solo chi l’ha vissuta in questi due anni può capire. Pratiche da votare di cui non si era al corrente senza alcuna consultazione tra di noi, molti bandi e contributi non richiesti perché valutati inutili. Si era entrati in un sistema presente già nella precedente amministrazione, in cui una semplice lamentela di un cittadino doveva avvenire tramite post, un sistema in cui una sola persona doveva decidere per tutti, in un sistema in cui non si poteva esprimere la propria opinione perché considerata sbagliata! L’importante era votare ciò che lui voleva! Perche era lui che comandava un intero paese o almeno questo credeva!”.

“Sarebbe lecito domandarsi perché nessuno della passata amministrazione ha voluto continuare un percorso con Giordano e, dell’attuale amministrazione la maggior parte dei consiglieri ha preso le distanze” aggiungono gli esponenti di maggioranza che si compattano con il primo cittadino e la sua revoca delle deleghe nella giunta comunale.

“Le piccole cose anche se utili per la cittadinanza erano etichettate come ‘sono solo cavolate’. Sicuramente non eravamo preparati ma avevamo voglia di imparare e fare, peccato che abbiamo avuto una guida egoista ed egocentrica che pensava solo al proprio elettorato! Non è stato facile fare qualcosa che non avesse il consenso di “qualcuno”. Ma noi siamo stati uniti! Ci siamo messi a disposizione e con il tempo, volontà e impegno siamo sempre stati corretti e trasparenti con tutto il resto dell’amministrazione. Se siamo arrivati a questo punto e perché amiamo Ceriale e pensiamo che meriti molto di più di un semplice post!”.

“Il sindaco ha dovuto prenderne atto e fare delle scelte da noi condivise. Sicuramente scelte non semplici ma dovute e tutto questo è stato fatto per il bene del nostro paese, scelte Coraggiose!”.

“E noi continueremo a dare piena fiducia alla nostro primo cittadino. Siamo dispiaciuti per le critiche e anche per la situazione venutasi a creare, ma non era più possibile andare oltre. Siamo pronti per un nuovo inizio e fiduciosi dell’appoggio della cittadinanza” concludono i consiglieri cerialesi.