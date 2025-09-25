Ceriale, Gallo: “Ambiente bello con tanti ragazzi giovanissimi che può ambire ad una categoria superiore”

Ceriale. L’uscita dalla Coppa Italia del Ceriale contro il Finale non toglie la convinzione di essere sulla strada giusta ai biancoblù. La gara contro i giallorossoblù è stata positiva, con tanta voglia di dominare la palla. Le occasioni non sono mancate ma alla fine a spuntarla per la qualificazione sono stati gli uomini di Alessi con il gol del pareggio di Polito.

E Andrea Gallo fa un sunto sulle pagine social del sodalizio cerialese: “L’abbiamo preparata così: il mister ci chiede sempre di tenere il pallino del gioco e noi abbiamo cercato di farlo il più possibile. Nel primo tempo loro hanno provato a venirci a prendere, ma secondo me hanno fatto un po’ di fatica; poi si sono abbassati e hanno cercato di chiuderci tutti gli spazi. Infatti l’abbiamo sbloccata su una palla inattiva. Poi, naturalmente, loro ci tenevano a pareggiare e ce l’hanno fatta. Noi dobbiamo stare più attenti, perché i dettagli fanno la differenza: nonostante non abbiamo concesso nulla nei 90 minuti, un’occasione può decidere la partita”.

Il portiere classe 1998 è tra i più esperti del giovane spogliatoio ed è già un suo punto di riferimento; “Ho trovato un ambiente bello. Ci sono tanti ragazzi giovanissimi e io sono uno dei più vecchi, quindi ho detto tutto. Però piano piano il mister ci dà fiducia, ci chiede sempre di giocare la palla: a volte ci riusciamo, a volte no. Cerco di dare il mio appoggio ai compagni, ogni tanto provo ad aiutarli e spesso finisco per rimproverarli, ma lo faccio per stimolarli a migliorare. In questo momento ho acquisito consapevolezza dei miei mezzi e cerco di trasmettere anche agli altri la convinzione di poter ambire a una categoria superiore. Qui c’è una bella struttura, mister preparati, una società solida e stabile. Vedremo cosa ci riserverà il futuro”.

“Il campionato comunque è tosto, perché ci sono tante squadre attrezzate. Noi cercheremo di fare il massimo partita dopo partita”, chiosa.