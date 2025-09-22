Ceriale, decide la vittoria in rovesciata con linguaccia amarcord: è tornato Alessandro Buonocore

Uno dei colpi del calciomercato del Ceriale rappresenta, oltre che un giocatore dall’indubbia qualità, anche un piccolo salto nel passato. Perché Alessandro Buonocore conosce bene l’ambiente cerialese, essendoci cresciuto prima di spiccare il volo nel settore giovanile del Genoa.

La sua carriera è proseguita prevalentemente nei dilettanti: dai suoi primi anni di esperienze con Pietro Buttu in Serie D fino ai più recenti con la San Francesco Loano, importanti per affermarlo nel panorama dilettantistico regionale. In mezzo c’era già stato un suo ritorno al “Merlo”, poi riavvenuto in estate.

Un elemento molto importante per Marco Mambrin, che ha potuto avere a disposizione da qualche settimana. Ieri al “Morgavi” maglia numero 10 e chiavi del centrocampo in mano. Un lavoro in entrambe le fasi che poi ha visto spiccare la bella rovesciata che ha deciso la vittoria dei biancoblù per 1-0 contro la Sampierdarenese. Gol festeggiato con una linguaccia dal significato amarcord.

“Stiamo iniziando a conoscerci bene. Si sta calando nella realtà con la testa giusta e per noi è centrale nel progetto. Sono molto contento che da cerialese abbia deciso di seguirci”, ha dichiarato Mambrin ai microfoni del club.