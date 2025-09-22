Centro Atletica Celle Ligure, un titolo e un bronzo ai campionati regionali Cadetti

Genova. Salutiamo con piacere la positiva “ripartenza” anche della pattuglia giovanile del Centro Atletica Celle Ligure.

Presenti in buon numero ai Campionati Regionali Individuali Cadetti, svoltisi a Genova nel weekend, anche con qualche punta di buon valore.

Brilla il titolo conquistato dal “miler” Valerio Pagano sulla distanza dei 2.000 metri.

L’allievo di Sergio Malgrati ha impostato una gara sul ritmo, al termine della quale e in presenza della squalifica di un altro atleta partecipante, si è imposto nell’ottimo tempo di 5.58.44 che rappresenta anche il suo primato personale.

Per il glorioso CACL arriva anche una medaglia di bronzo dalla pedana del disco, grazie a Clarissa De Filippi Galan, terza con la misura di 19.86 (per la felicità dell’allenatrice Claudia Riccio).

Registriamo poi due quarti posti (Luna Sabatelli sui 2000, corsi in 7.15.60, e Matilde Traverso nel disco, con un miglior lancio di m. 15.92).

Presente un gruppo numericamente consistente a confermare il buon lavoro svolto da tecnici e dirigenti del sodalizio cellese.

Valerio Pagliano e coach Sergio Malgrati