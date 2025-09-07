Celle Varazze sconfitto sul gong, Pisano: “La prestazione dà serenità, Akkari giocatore senza categoria”

Il Celle Varazze va due volte in vantaggio, si fa rimontare, sfiora il goal del K.O. e alla fine capitola nel recupero. Finisce 3 a 2 per il Ligorna. Risultato negativo ma prestazione per molti aspetti positiva al debutto in Serie D. Questo il parere anche di mister Mario Pisano.

“La prestazione mi dà serenità per continuare un certo tipo di lavoro – commenta -. Abbiamo avuto la possibilità di andare sul 3 a 2 con Righetti. La palla non so se è entrata o no. Nessuna delle due squadre meritava di perdere. Dobbiamo concentrarci su cosa non è andato perché abbiamo preso tre goal e quando si subisce vuol dire che qualcosa non va”.

Il Ligorna ha provato fin da subito a fare possesso ma ha spesso sbattuto, come in occasione del goal di Capra, su un Celle Varazze determinato nel pressing e molto attento in chiusura: “La cosa positiva è stata l’atteggiamento visto che abbiamo finito con diversi giocatori che hanno fatto l’Eccellenza. Per prima cosa analizzeremo i goal subiti e ci lavoreremo. In alcune circostanze, per l’emozione dell’esordio o la forza dell’avversario potevamo fraseggiare meglio. C’è rammarico per aver subito goal alla fine”.

La presenza di una prima punta “alta” ha alzato il livello di pericolosità della squadra “Akkari sarebbe stato impiegato dall’inizio – prosegue Pisano -. Negli ultimi dieci giorni non si è allenato con regolarità. Ha provato a riallenarsi venerdì. Teddy è un giocatore senza categoria, che aveva fatto la Serie D da ragazzo ma che poi ha fatto altre scelte di vita“.

“Emozioni per il debutto in Serie D dopo anni di categorie inferiori? No, non conta niente. Era perché altri non erano capaci a scegliere gli allenatori. Conta solo vincere delle partite”.