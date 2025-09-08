Celle Varazze, Capra già in goal e aspetta il suo doppelgänger

Una prima capriola amara per Edoardo Capra. Il suo tiro chirurgico dal limite dell’area ha aperto le marcatura di Ligorna – Celle Varazze. Tuttavia, al termine di una buona prova, le civette escono con zero punti per colpa del 3 a 2 trovato dai genovesi in pieno recupero. Tanto da lavorare, ma anche buone indicazioni visto che sul pari solo un salvataggio sulla linea di Dellepiane ha impedito che fossero i varazzini a trovare il terzo goal.

“Abbiamo interpretato bene la partita – commenta l’ex Vado – soffrendo quando c’era da soffrire. Non siamo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa è stata più una partita stile basket basata sugli episodi e l’ultimo ha detto bene a loro. Abbiamo tanto entusiasmo, credevamo di chiudere con un altro risultato ma portiamo a casa una buona prestazione su un campo difficile“.

“Non penso che sia corretto parlare di un obiettivo in sé – prosegue -. Da neopromossi bisogna raggiungere la salvezza il prima possibile. La partita di oggi ci dà fiducia di poterlo raggiungere”, prosegue.

Capra non vede l’ora di duettare in campo con un altro talento ponentino, classe 1999, che approda in Serie D in età matura. Giocatore che considera un suo alter ego: “Non vedo l’ora di vedere in campo Gianmarco Insolito. Mi sembra il mio gemello, è arrivato in Serie D un po’ più tardi come me. Penso che possa veramente fare la differenza in questo campionato per le qualità tecniche e fisiche che ha”.