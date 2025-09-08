Celle, Samuel Venturino è oro al Campionato italiano di nuoto Vigili del Fuoco in acque libere

Celle Ligure. Bravissimo Samuel Venturino che aggiunge una medaglia d’oro al suo già ricco palmarès con un brillante risultato ottenuto al Campionato italiano di nuoto Vigili del Fuoco in acque libere, lo scorso sabato a Torvaianica.
Il cellese, in forza al distaccamento di Cairo Montenotte, allenato dal tecnico Luca Chiarlo (RN Cairo), si è imposto sulla distanza del miglio ottenendo l’oro di categoria.
Oro che si aggiunge ai 3 ottenuti al Campionato italiano VVF di nuoto in vasca che si sono svolti a Vernio sulle distanze dei 100 stile libero, 50 delfino e 50 dorso.
Ori che si sommano al bronzo conquistato al campionato italiano nel faticoso circuito Iron Master, dove gli atleti si impegnano a completare tutte le 18 gare in vasca.