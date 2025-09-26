Celle, salvato capriolo intrappolato negli scogli vicino al molo

Celle Ligure. Avventura finita bene per un capriolo incastrato tra gli scogli. Grazie a due cellesi, ai vigili del fuoco, subito intervenuti per trarlo in salvo e alla Vigilanza Regionale, l’animale è stato liberato.
All’alba, la bestiola si aggirava tra le cabine dei Bagni Lido, ai Piani. Poi si è tuffata in mare ed è rimasta intrappolata negli scogli, vicino al molo, una volta uscita dall’acqua. Una bella notizia.
Ne è felice anche il sindaco Marco Beltrame: “ringrazio tutti e i Vigli del Fuoco per essere tempestivamente arrivati, come sempre pronti ad intervenire con professionalità in ogni situazione”.