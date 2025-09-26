  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Lieto fine

Celle, salvato capriolo intrappolato negli scogli vicino al molo

Si è tuffato in mare dai Bagni Lido. Il  ringraziamento del sindaco Marco Beltrame ai Vigili del fuoco e a quanti sono intervenuti 

Generico settembre 2025
Generico settembre 2025
Generico settembre 2025
Generico settembre 2025 Generico settembre 2025 Generico settembre 2025

Celle Ligure. Avventura finita bene per un capriolo incastrato tra gli scogli. Grazie a due cellesi, ai vigili del fuoco, subito intervenuti per trarlo in salvo e alla Vigilanza Regionale, l’animale è stato liberato.

All’alba, la bestiola si aggirava  tra le cabine dei Bagni Lido, ai Piani. Poi si è tuffata in mare ed è rimasta intrappolata negli scogli, vicino al molo, una volta uscita dall’acqua. Una bella notizia.

Ne è felice anche il sindaco Marco Beltrame: “ringrazio tutti e i Vigli del Fuoco per essere tempestivamente arrivati, come sempre pronti ad intervenire con professionalità in ogni situazione”. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.