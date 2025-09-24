Celle “Ripudia la Guerra”: il Comune aderisce all’iniziativa di Emergency

Celle Ligure. Un fermo “no”. Il paese aderisce alla campagna “Ripudia la Guerra”, seguendo e rispettando l’Articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Una iniziativa promossa da Emergency e profondamente sostenuta anche da Celle. Una proposta lanciata, mesi fa, dalla minoranza consiliare di Idea Comune. Avanzata lo scorso marzo, cui aveva favorevolmente aderito anche l’altro gruppo di opposizione, Aria Nuova e accolta dalla Giunta che la ha approvata all’unanimità durante lo scorso Consiglio Comunale.

“Ogni guerra è una ferita che lacera l’umanità. Dietro i confini, le bandiere e i proclami, restano solo vite spezzate, famiglie divise e sogni cancellati. – rimarca il sindaco, Marco Beltrame – Non esistono vincitori: chi combatte perde sempre qualcosa di sé, e chi resta porta per sempre il peso del dolore. La pace non è un’utopia, ma una scelta possibile: scegliere il dialogo invece dell’odio, l’ascolto invece della violenza. Dire no a tutte le guerre – sottolinea con convinzione il primo cittadino – significa dire sì alla vita, alla dignità e al futuro di tutti”.