Fermezza

Celle “Ripudia la Guerra”: il Comune aderisce all’iniziativa di Emergency

Il sindaco Marco Beltrame: "Dire no a tutte le guerre, significa dire sì alla vita, alla dignità e al futuro di tutti". Approvata all'unanimità in Consiglio, la proposta lanciata a marzo dalla minoranza consiliare di Idea Comune cui aveva aderito anche il gruppo di opposizione, Aria Nuova

Generico settembre 2025

Celle Ligure. Un fermo “no”. Il paese aderisce alla campagna “Ripudia la Guerra”, seguendo e rispettando l’Articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Una iniziativa promossa da Emergency e profondamente sostenuta anche da Celle. Una proposta lanciata, mesi fa, dalla minoranza consiliare di Idea Comune. Avanzata lo scorso marzo, cui aveva favorevolmente aderito anche l’altro gruppo di opposizione, Aria Nuova e accolta dalla Giunta che la ha approvata all’unanimità durante lo scorso Consiglio Comunale.

“Ogni guerra è una ferita che lacera l’umanità. Dietro i confini, le bandiere e i proclami, restano solo vite spezzate, famiglie divise e sogni cancellati. – rimarca il sindaco, Marco Beltrame – Non esistono vincitori: chi combatte perde sempre qualcosa di sé, e chi resta porta per sempre il peso del dolore. La pace non è un’utopia, ma una scelta possibile: scegliere il dialogo invece dell’odio, l’ascolto invece della violenza. Dire no a tutte le guerre – sottolinea con convinzione il primo cittadino –  significa dire sì alla vita, alla dignità e al futuro di tutti”.

