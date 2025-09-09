Celle, morto il pulcino di germano intriso di gasolio dopo il ribaltamento del camion in A10

Celle Ligure. Non ce l’ha fatta il piccolo di germano intriso di carburante sceso dal viadotto dell’A10 in seguito al ribaltamento di un camion, nel sottostante rio Lavadore.

Se la sono cavata invece, e per fortuna, gli altri, grazie alle cure del Cras Enpa di Cadibona che ha fatto di tutto per salvare questi simpatici animali che da anni popolano il torrente e a cui i cellesi sono affezionatissimi. Li avevano recuperati i vigili del fuoco che erano subito intervenuti sul posto, nel torrente, per rimediare al danno.

“Erano inermi e intrisi della sostanza”. Immediatamente li avevano affidati alle cure dell’Enpa. “Il piccolino non ce l’ha fatta, nonostante le lavande gastriche – spiega la presidente, Silvia Santini a IVG – aveva gli organi interni troppo compromessi”.

E gli altri germani come stanno? “Stanno bene e ormai sono fuori pericolo, però – sottolinea – ci vuole tempo prima di liberarli perché dobbiamo finire di pulirli e devono ricrearsi la pellicola sul piumaggio che gli permette di galleggiare e li protegge dal freddo”. Quando torneranno a Celle? “Non prima di due settimane e naturalmente, – puntualizza la presidente di Enpa – prima di liberarli, andremo a fare un sopralluogo nel torrente per controllare che ci siano le condizioni necessarie per ospitarli nuovamente”.