Celle, grave incidente per un rider 20enne: trasportato in codice rosso in ospedale

Celle Ligure. Grave incidente nella notte appena trascorsa, a cavallo tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre. È successo in via Gioia, a Celle, una manciata di minuti dopo mezzanotte.

La dinamica è ancora in via di accertamento ma, stando a quanto riferito, il giovane rimasto ferito nel sinistro avrebbe fatto tutto da solo.

Si tratta di un rider 20enne che, in sella alla sua bici, all’improvviso sarebbe caduto rovinosamente, riportando traumi importanti.

Alcuni passanti, che lo hanno visto a terra, hanno allertato i soccorsi. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze e del personale del 118.

Dopo aver prestato le prima cure sul posto, hanno trasportato d’urgenza il ragazzo, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche gli agenti della Polstrada, che hanno svolto i rilievi per ricostruire quanto accaduto.