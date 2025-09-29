Celle, cade da una scala su lungomare Crocetta: soccorsi mobilitati

Celle Ligure. Solo uno spavento e poche ferite per l’uomo caduto da una scala questa mattina in lungomare Crocetta. È successo poco prima delle 9.

Sul posto si è immediatamente precipitata l’automedica con il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, ma, per fortuna, il cinquantenne non ha subito traumi gravi, ma leggere ferite.

Per l’uomo il trasporto in codice giallo al San Paolo di Savona. Sul posto anche gli uomini della struttura complessa per la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Asl2.