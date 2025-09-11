Celle, a ottobre il convegno nazionale di Matematica: “Ragazze con i numeri”

Celle Ligure. Ormai è diventato un consolidato appuntamento con la scienza dei numeri. Tornerà, infatti, a ottobre il convegno nazionale della Matematica. Le iscrizioni sono aperte. Una tre giorni per docenti di scuole di ogni ordine e grado, ma anche per un pubblico interessato.

Appuntamento il 16, 17 e 18 ottobre. Un convegno a livello nazionale in cui interverranno noti relatori, da diverse regioni italiane. “Sono aperte le iscrizioni. – afferma e invita chi fosse interessato l’organizzatrice, la professoressa Carla Camoirano – il tema di quest’anno è ‘Ragazze con i numeri‘ e richiama il fondamentale ruolo delle donne nella scienza”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, si può consultare il programma sul sito www.cellelab2.it. Appuntamento in Sala Arecco.