Caso Di Padova, la maggioranza: “Sarà necessario ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini”

Savona. “Come gruppi di maggioranza consiliare confermiamo la fiducia a Elisa Di Padova, nella consapevolezza che da oggi il compito è più impegnativo. Sarà necessario ricostruire un rapporto di fiducia e prossimità con i cittadini“. Così anche i gruppi consiliari Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra X Savona (tutta la maggioranza tranne il gruppo PD, per i Dem sono intervenuti il segretario provinciale e cittadino) commentano il “caso” Di Padova.

Ieri il sindaco insieme alla stessa vicesindaca hanno reso pubblica la decisione assunta: niente dimissioni e conferma delle deleghe. La scelta è stata criticata dall’opposizione che l’ha definita “un teatrino”.

“Quando una comunità politica e un’intera città vengono scosse da un fatto rilevante, come l’incidente che ha visto coinvolta la vicesindaca Elisa Di Padova, è inevitabile che si apra una fase di riflessione. Era giusto che la prima parola fosse la sua, e che arrivasse con responsabilità e trasparenza, assumendosi pienamente le proprie responsabilità”.

“L’episodio in questione è stato grave, e sappiamo che ha profondamente colpito e diviso la città. Come sottolineato dalla stessa Vicesindaca, chi ricopre una carica pubblica deve essere consapevole che le proprie azioni hanno inevitabilmente una ricaduta pubblica. Questo non cancella le capacità politiche e umane di Elisa Di Padova, né il lavoro svolto con dedizione in questi anni come vicesindaca e assessora. Al contrario, è proprio su queste capacità che oggi si deve fare leva per affrontare la fase che si apre”, concludono.

Sulla questione è intervenuto anche il Partito Democratico provinciale e cittadino: “In queste settimane non siamo mai intervenuti per rispettare il periodo di riflessione che Elisa Di Padova, comprensibilmente, ha chiesto dopo quanto avvenuto – hanno detto il segretario provinciale Emanuele Parrinello e il segretario cittadino Simone Anselmmo -. Il gesto di rimettere le deleghe dice molto sul suo senso delle istituzioni. Il Sindaco, di fronte alla disponibilità da parte della Vicesindaca a proseguire – pur nella consapevolezza del grave errore commesso – il lavoro svolto in modo eccellente finora, ha scelto di confermarla nei suoi incarichi. Crediamo sia un bene per la città. Siamo certi che Elisa Di Padova continuerà a svolgere i propri compiti al servizio di tutti i cittadini con la stessa competenza, dedizione e passione di prima. La comunità del PD è e sarà sempre al suo fianco”.