Casa Shop ad Albenga non chiude, salvi 6 posti di lavoro: “Dopo un periodo di grande incertezza, il peggio è passato”

Albenga. Sembrava la fine, invece per Casa Shop di Albenga è un nuovo inizio: il negozio di arredo e accessori ingauno resta aperto nonostante il fallimento della casa madre in Belgio.

Raccontano i responsabili del punto vendita albenganese:

“Abbiamo passato un periodo di grande incertezza, ma grazie al Country Manager Italia possiamo dire che il peggio è passato e annunciare che rimarremo aperti”.

Dopo il fallimento della casa madre lo scorso marzo, in Italia erano sopravvissuti solo 80 punti vendita e sembrava che entro giugno sarebbero stati costretti a chiudere tutti. Invece, grazie all’intervento del Country Manager, 9 negozi sono stati salvati, tra cui quello di Albenga.

“Un ringraziamento ai clienti che hanno avuto pazienza in questi mesi, durante i quali siamo sempre andati avanti, anche con gli scaffali vuoti e con i denti stretti. Qui stiamo ripartendo e vogliamo festeggiare con loro questa riapertura” aggiungono.

Il negozio, l’unico rimasto in Liguria, dà lavoro a sei persone, sei famiglie che hanno vissuto mesi difficili, ma che non hanno mai smesso di esserci: “Siamo sempre stati qui a servire i nostri clienti con il sorriso, e ora possiamo finalmente guardare avanti” raccontano dallo staff.

Il rinfresco sarà semplice, con un piccolo omaggio e la possibilità di scoprire i nuovi articoli in negozio.

Venerdì 19 settembre, a partire dalle 11, da Casa Shop, nel complesso commerciale Polo 90, località Torre Pernice, è in programma un rinfresco/aperitivo per festeggiare la riapertura, con un omaggio per chi parteciperà. La festa continuerà per tutto il weekend.

“Vi aspettiamo insieme a tutto lo staff – Daniela Restivo insieme a Perla Cortinovi, Alessia Facchino, Ilaria Salerno, Sonia Rendina, Visilda Snalla – per festeggiare questo bellissimo momento di ripartenza tutti insieme”, concludono.