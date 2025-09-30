Carcarese, brilla in campo il talento Elia Ferrero contro il Pietra Ligure: “Abbiamo dato tutto, è mancato il gol”

Carcare. Arriva il secondo pareggio consecutivo per la squadra di Battistel. Altro 0-0 questa volta contro il Pietra Ligure, una delle squadre più quotate per la vittoria del campionato. Un’ottima prova della squadra valbormidese che ha dato filo da torcere alla squadra pietrese, in una sfida giocata a viso aperto sempre sul filo del rasoio.

Tra i migliori in campo il giovanissimo Elia Ferrero, classe 2008 alla seconda gara consecutiva da titolare:“La prestazione di tutta la squadra è stata ottima, abbiamo dato tutto dall’inizio alla fine, ci è mancato solo il gol. Sono arrivato quest’estate alla Carcarese, ringrazio il mister e il presidente per aver creduto in me fin dall’inizio“.

“Mi trovo bene sia con la società che con il gruppo – continua il giocatore -, mi aiutano tutti anche in campo cercando di spingermi a dare il meglio e senza farmi pagare gli errori. Domenica con la Genova Calcio sarà dura come con il Pietra, se non peggio”.